Ситуація на фронті: відбулося 33 бойові зіткнення, росіяни намагалися повернути втрачене положення

Протягом минулої доби, 13 серпня, на фронті відбулося 33 бойові зіткнення між українськими військовими та російськими силами. Окупанти намагалися відновити втрачене положення на Бахмутському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 14 серпня.Цієї ночі росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється. Відомо проПротягом минулої доби росіяни завдали двох ракетних, 43 авіаційних ударів та здійснили близько 55 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема діти. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.Зі свого боку авіація Сил оборони минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 6 — по зенітно-ракетних комплексах.Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два артилерійські засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, станцію РЕБ та засіб протиповітряної оборони росіян.Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками фронту:оперативна ситуація без суттєвих змін.росіяни здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.противник вів безрезультатні наступальні дії в районах на південний схід від Андріївки Луганської області.окупанти завдали авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області.росіяни здійснили безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Кліщіївки.під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області. Там же ворог завдав авіаційного удару.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки.росіяни здійснили марні спроби відновити втрачене положення в районі на захід від Старомайорського Донецької області. Завдали авіаційних ударів у районах Благодатного та Старомайорського.противник без успіху намагався відновити втрачене положення в районі на схід від Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів у районах Червоного, Чарівного, П’ятихаток Запорізької області.ворог завдав авіаційних ударів у районах Зеленого Гаю, Одрадокам’янки, Білозерки Херсонської області.Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.