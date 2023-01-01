Курс валют у Луцьку 14 серпня

Курс валют у Луцьку 14 серпня
14 серпня готівковий курс долара становить 37.04, продають його за 37.60.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.06, а продають за – 41.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.16, а продають за 9.30.

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Теги: курс валют, гроші, Луцьк
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