Зранку оборонці українського неба збили ворожий вертоліт, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів

Зранку оборонці українського неба збили ворожий вертоліт, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів
Зранку 14 серпня українські військові знищили гелікоптер російських окупаційних військ на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначають, збити вертоліт вдалося близько 05:00 зенітному ракетному підрозділу Повітряних сил. Тип знищеного гелікоптера ще встановлюється.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук уточнив, що знищеним вертольотом є ударний Ка-52, відомий як «Алігатор».

Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. «Алігатор» оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

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Теги: «Алігатор», вертоліт, втрати ворога
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