Зранку оборонці українського неба збили ворожий вертоліт, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів
Сьогодні, 09:43
Зранку 14 серпня українські військові знищили гелікоптер російських окупаційних військ на Бахмутському напрямку.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначають, збити вертоліт вдалося близько 05:00 зенітному ракетному підрозділу Повітряних сил. Тип знищеного гелікоптера ще встановлюється.
Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук уточнив, що знищеним вертольотом є ударний Ка-52, відомий як «Алігатор».
Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. «Алігатор» оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.
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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначають, збити вертоліт вдалося близько 05:00 зенітному ракетному підрозділу Повітряних сил. Тип знищеного гелікоптера ще встановлюється.
Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук уточнив, що знищеним вертольотом є ударний Ка-52, відомий як «Алігатор».
Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. «Алігатор» оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.
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