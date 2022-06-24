Зранку оборонці українського неба збили ворожий вертоліт, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів





Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



Як зазначають, збити вертоліт вдалося близько 05:00 зенітному ракетному підрозділу Повітряних сил. Тип знищеного гелікоптера ще встановлюється.



Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук



Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. «Алігатор» оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 14 серпня українські військові знищили гелікоптер російських окупаційних військ на Бахмутському напрямку.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Як зазначають, збити вертоліт вдалося близько 05:00 зенітному ракетному підрозділу Повітряних сил. Тип знищеного гелікоптера ще встановлюється.Згодом командувач Повітряних сил уточнив , що знищеним вертольотом є ударний Ка-52, відомий як «Алігатор».Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. «Алігатор» оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

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