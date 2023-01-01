У Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від служби





Ініціатором Георгій Мазурашу, пише



Законопроєкт може зняти соціальну напруженість



На його думку, такі зміни дозволять підвищити мотивацію громадян до захисту країни, зняти соціальну напруженість, сприяти підтримці та зміцненню економіки й обороноздатності.



За словами Мазурашу, учасники бойових дій звертають увагу, що на передову направляють невмотивованих, мобілізованих примусом громадян, які на фронті “приносять лише зайві проблеми”.



“Якщо внести запропоновані зміни, “військкомати” зможуть сконцентруватися на роботі із вмотивованими патріотами, а інші громадяни, без потреби тікати й ховатися від повісток, працюватимуть на економіку, а отже, і на обороноздатність. Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти російської агресії”, – вважає нардеп.



Зміни стосуватимуться громадян, які ще не були призвані



Адвокатка Марина Бекало пояснила, що законопроєктом №9566 пропонується залучати громадян, які ще не були призвані на військову службу під час мобілізації, до виконання робіт, які мають оборонний характер.



Водночас законопроєктом передбачається, що громадяни, які офіційно працевлаштовані на не менше ніж 0,75 ставки або здійснюють підприємницьку діяльність і вчасно сплачують передбачені законодавством податки та збори, не можуть бути залучені до виконання робіт оборонного характеру.



“Залучення громадян до робіт оборонного характеру в разі ухвалення цього законопроєкту покладається на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Яким чином це відбуватиметься та за якою процедурою, проєкт відповідного алгоритму не передбачає”, – зазначила адвокатка.



Військовозобов’язаним дадуть можливість написати відмову від мобілізації



Проєктом лише зазначається, що громадяни мають письмово подати заяву до ТЦК про відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань. В іншому разі вони будуть призвані на військову службу в загальному порядку.



З громадянами, які подали письмову заяву про відмову від мобілізації з особистих або релігійних підстав та які готові бути залученими до виконання робіт, будуть укладати відповідні робочі контракти з оплатою не менше розміру мінімальної заробітної плати на підприємствах оборонного призначення або інших секторів економіки за місцем проживання (або в інших регіонах за письмовою згодою).



“Водночас законопроєктом не регулюється питання щодо зарахування до страхового і трудового стажу періоду виконання робіт оборонного характеру за такими контрактами. Проєкт однозначно потребує доопрацювання”, – вважає Марина Бекало.



Законопроєктом також запроваджується обов’язок призовників, військовозобов'язаних і резервістів з’явитися протягом семи діб за місцем перебування на військовому обліку до ТЦК у разі оголошення загальної мобілізації для уточнення облікових даних.



“Цікаво, що зараз в Україні триває загальна мобілізація, яка вже була оголошена указом президента ще 24 лютого 2022 року, та терміни проведення мобілізації продовжуються кожні 90 діб. Яким чином буде реалізований цей обов’язок, враховуючи, що оголошення мобілізації вже не буде, а буде лише його продовження, невідомо”, – каже адвокатка.



Поліція зможе доставляти порушників до ТЦК



Крім того, проєктом закону запроваджуються повноваження Національної поліції доправляти порушників правил військового обліку, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію до ТЦК. У такому разі ТЦК має подати до поліції відповідне звернення, а вже далі поліція має доправити такого порушника до ТЦК.



Проєктом також покладається на ЖЕО, ОСББ або інші організації, які обслуговують житлові будинки, обов’язок подавати до ТЦК відомості про призовників і військовозобов’язаних, а також повноваження вручати призовникам і військовозобов’язаним повістки про виклик до ТЦК та СП і сприяти прибуттю за викликом.



Як відбуватиметься процес мобілізації



Отже, якщо проаналізувати законопроєкт №9566 з урахуванням чинного профільного законодавства, процедура залучення до робіт оборонного характеру в разі ухвалення проєкту буде приблизно такою:



• Військовозобов’язаний з’являється до ТЦК та СП за повісткою в рамках мобілізаційної кампанії в загальному порядку.



• Надалі ТЦК та СП має взяти громадянина на військовий облік (якщо він не перебував до цього на обліку) і направити на військово-лікарську комісію (адже це вимоги правил військового обліку).



• В разі відсутності права на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації такий військовозобов’язаний підлягає мобілізації, якщо він не подав письмову заяву про відмову від мобілізації з особистих або релігійних підстав, та про готовність бути залученими до виконання робіт оборонного призначення.



• У такому разі військовозобов’язаного зараховують у запас та укладають із ним робочий контракт на виконання робіт з підприємством оборонного призначення або інших секторів економіки за умови, якщо він не перебуває у трудових відносинах за ставкою не менше ніж 0,75% або ФОП, яка належним чином виконує податкові зобов'язання.



Зараз законопроєкт надано для ознайомлення до Верховної Ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9566, який вносить зміни до Закону про мобілізацію. Пропонується мобілізувати лише “вмотивованих патріотів”, а громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи на економіку. В разі ухвалення документа військовозобов’язані зможуть писати відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань.Ініціатором законопроєкту є народний депутат від “Слуги Народу”, пише ТСН На його думку, такі зміни дозволять підвищити мотивацію громадян до захисту країни, зняти соціальну напруженість, сприяти підтримці та зміцненню економіки й обороноздатності.За словами Мазурашу, учасники бойових дій звертають увагу, що на передову направляють невмотивованих, мобілізованих примусом громадян, які на фронті “приносять лише зайві проблеми”.“Якщо внести запропоновані зміни, “військкомати” зможуть сконцентруватися на роботі із вмотивованими патріотами, а інші громадяни, без потреби тікати й ховатися від повісток, працюватимуть на економіку, а отже, і на обороноздатність. Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти російської агресії”, – вважає нардеп.Адвокаткапояснила, що законопроєктом №9566 пропонується залучати громадян, які ще не були призвані на військову службу під час мобілізації, до виконання робіт, які мають оборонний характер.Водночас законопроєктом передбачається, що громадяни, які офіційно працевлаштовані на не менше ніж 0,75 ставки або здійснюють підприємницьку діяльність і вчасно сплачують передбачені законодавством податки та збори, не можуть бути залучені до виконання робіт оборонного характеру.“Залучення громадян до робіт оборонного характеру в разі ухвалення цього законопроєкту покладається на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Яким чином це відбуватиметься та за якою процедурою, проєкт відповідного алгоритму не передбачає”, – зазначила адвокатка.Проєктом лише зазначається, що громадяни мають письмово подати заяву до ТЦК про відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань. В іншому разі вони будуть призвані на військову службу в загальному порядку.З громадянами, які подали письмову заяву про відмову від мобілізації з особистих або релігійних підстав та які готові бути залученими до виконання робіт, будуть укладати відповідні робочі контракти з оплатою не менше розміру мінімальної заробітної плати на підприємствах оборонного призначення або інших секторів економіки за місцем проживання (або в інших регіонах за письмовою згодою).“Водночас законопроєктом не регулюється питання щодо зарахування до страхового і трудового стажу періоду виконання робіт оборонного характеру за такими контрактами. Проєкт однозначно потребує доопрацювання”, – вважає Марина Бекало.Законопроєктом також запроваджується обов’язок призовників, військовозобов'язаних і резервістів з’явитися протягом семи діб за місцем перебування на військовому обліку до ТЦК у разі оголошення загальної мобілізації для уточнення облікових даних.“Цікаво, що зараз в Україні триває загальна мобілізація, яка вже була оголошена указом президента ще 24 лютого 2022 року, та терміни проведення мобілізації продовжуються кожні 90 діб. Яким чином буде реалізований цей обов’язок, враховуючи, що оголошення мобілізації вже не буде, а буде лише його продовження, невідомо”, – каже адвокатка.Крім того, проєктом закону запроваджуються повноваження Національної поліції доправляти порушників правил військового обліку, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію до ТЦК. У такому разі ТЦК має подати до поліції відповідне звернення, а вже далі поліція має доправити такого порушника до ТЦК.Проєктом також покладається на ЖЕО, ОСББ або інші організації, які обслуговують житлові будинки, обов’язок подавати до ТЦК відомості про призовників і військовозобов’язаних, а також повноваження вручати призовникам і військовозобов’язаним повістки про виклик до ТЦК та СП і сприяти прибуттю за викликом.Отже, якщо проаналізувати законопроєкт №9566 з урахуванням чинного профільного законодавства, процедура залучення до робіт оборонного характеру в разі ухвалення проєкту буде приблизно такою:• Військовозобов’язаний з’являється до ТЦК та СП за повісткою в рамках мобілізаційної кампанії в загальному порядку.• Надалі ТЦК та СП має взяти громадянина на військовий облік (якщо він не перебував до цього на обліку) і направити на військово-лікарську комісію (адже це вимоги правил військового обліку).• В разі відсутності права на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації такий військовозобов’язаний підлягає мобілізації, якщо він не подав письмову заяву про відмову від мобілізації з особистих або релігійних підстав, та про готовність бути залученими до виконання робіт оборонного призначення.• У такому разі військовозобов’язаного зараховують у запас та укладають із ним робочий контракт на виконання робіт з підприємством оборонного призначення або інших секторів економіки за умови, якщо він не перебуває у трудових відносинах за ставкою не менше ніж 0,75% або ФОП, яка належним чином виконує податкові зобов'язання.Зараз законопроєкт надано для ознайомлення до Верховної Ради.

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