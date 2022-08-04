Допомога від ООН: хто з пенсіонерів зможе отримати виплати

Допомога від ООН: хто з пенсіонерів зможе отримати виплати
Деякі пенсіонери зможуть отримати надбавку від ООН. Уряд запевнив, що така доплата буде гарантована усім, хто перебуває на прифронтовій території.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук, передає 24 Канал.

У Кабміні заявили, що ООН наддадуть міжнародну допомогу деяким українцям. Йдеться про пенсіонерів, що на теперішній момент перебувають на прифронтових територіях.

Додаткову допомогу можуть отримати пенсіонери, які:

• проживають на території, де ведуться або можуть вестися бойові дії;
• не отримували будь-які надбавки від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;
• мають розмір пенсії менше 3 тисяч гривень.

Як оформити допомогу

Для оформлення допомоги, вам необхідно заповнити заявку на офіційній платформі "єДопомога".

Щоб розрахувати розмір виплат, скористайтесь простою формулою – 3 000 мінус сума вашої пенсії. Саме таку доплату вам нарахують.

Сума надбавки не може бути менше 100 гривень. Відповідно, якщо ваша пенсія 2 900 – доплата 100 гривень, 2 500 – 500 гривень.

Які надбавки можуть отримати українські пенсіонери

Пенсіонери в Україні можуть отримати декілька надбавок до пенсії. Автоматично нараховується вікова:

• від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
• від 75 до 79 років включно – 496 гривень;
• від 80 років – 570 гривень.

Ця доплата призначається одразу після того, як пенсіонер досягає певного віку.

Надбавка до пенсії 800 грн призначається у таких випадках:

• пенсіонерам від 80 років;
• особам, що проживають самостійно;
• громадянам, що потребують особливого догляду.

Для призначення цієї доплати, вам необхідно звернутися у ПФУ.

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Теги: гроші, ООН, виплати
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