Допомога від ООН: хто з пенсіонерів зможе отримати виплати
Сьогодні, 07:07
Деякі пенсіонери зможуть отримати надбавку від ООН. Уряд запевнив, що така доплата буде гарантована усім, хто перебуває на прифронтовій території.
Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук, передає 24 Канал.
У Кабміні заявили, що ООН наддадуть міжнародну допомогу деяким українцям. Йдеться про пенсіонерів, що на теперішній момент перебувають на прифронтових територіях.
Додаткову допомогу можуть отримати пенсіонери, які:
• проживають на території, де ведуться або можуть вестися бойові дії;
• не отримували будь-які надбавки від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;
• мають розмір пенсії менше 3 тисяч гривень.
Як оформити допомогу
Для оформлення допомоги, вам необхідно заповнити заявку на офіційній платформі "єДопомога".
Щоб розрахувати розмір виплат, скористайтесь простою формулою – 3 000 мінус сума вашої пенсії. Саме таку доплату вам нарахують.
Сума надбавки не може бути менше 100 гривень. Відповідно, якщо ваша пенсія 2 900 – доплата 100 гривень, 2 500 – 500 гривень.
Які надбавки можуть отримати українські пенсіонери
Пенсіонери в Україні можуть отримати декілька надбавок до пенсії. Автоматично нараховується вікова:
• від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
• від 75 до 79 років включно – 496 гривень;
• від 80 років – 570 гривень.
Ця доплата призначається одразу після того, як пенсіонер досягає певного віку.
Надбавка до пенсії 800 грн призначається у таких випадках:
• пенсіонерам від 80 років;
• особам, що проживають самостійно;
• громадянам, що потребують особливого догляду.
Для призначення цієї доплати, вам необхідно звернутися у ПФУ.
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Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук, передає 24 Канал.
У Кабміні заявили, що ООН наддадуть міжнародну допомогу деяким українцям. Йдеться про пенсіонерів, що на теперішній момент перебувають на прифронтових територіях.
Додаткову допомогу можуть отримати пенсіонери, які:
• проживають на території, де ведуться або можуть вестися бойові дії;
• не отримували будь-які надбавки від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;
• мають розмір пенсії менше 3 тисяч гривень.
Як оформити допомогу
Для оформлення допомоги, вам необхідно заповнити заявку на офіційній платформі "єДопомога".
Щоб розрахувати розмір виплат, скористайтесь простою формулою – 3 000 мінус сума вашої пенсії. Саме таку доплату вам нарахують.
Сума надбавки не може бути менше 100 гривень. Відповідно, якщо ваша пенсія 2 900 – доплата 100 гривень, 2 500 – 500 гривень.
Які надбавки можуть отримати українські пенсіонери
Пенсіонери в Україні можуть отримати декілька надбавок до пенсії. Автоматично нараховується вікова:
• від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
• від 75 до 79 років включно – 496 гривень;
• від 80 років – 570 гривень.
Ця доплата призначається одразу після того, як пенсіонер досягає певного віку.
Надбавка до пенсії 800 грн призначається у таких випадках:
• пенсіонерам від 80 років;
• особам, що проживають самостійно;
• громадянам, що потребують особливого догляду.
Для призначення цієї доплати, вам необхідно звернутися у ПФУ.
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