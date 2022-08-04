Допомога від ООН: хто з пенсіонерів зможе отримати виплати





Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук, передає



У Кабміні заявили, що ООН наддадуть міжнародну допомогу деяким українцям. Йдеться про пенсіонерів, що на теперішній момент перебувають на прифронтових територіях.



Додаткову допомогу можуть отримати пенсіонери, які:



• проживають на території, де ведуться або можуть вестися бойові дії;

• не отримували будь-які надбавки від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;

• мають розмір пенсії менше 3 тисяч гривень.



Як оформити допомогу



Для оформлення допомоги, вам необхідно заповнити заявку на офіційній платформі "єДопомога".



Щоб розрахувати розмір виплат, скористайтесь простою формулою – 3 000 мінус сума вашої пенсії. Саме таку доплату вам нарахують.



Сума надбавки не може бути менше 100 гривень. Відповідно, якщо ваша пенсія 2 900 – доплата 100 гривень, 2 500 – 500 гривень.



Які надбавки можуть отримати українські пенсіонери



Пенсіонери в Україні можуть отримати декілька надбавок до пенсії. Автоматично нараховується вікова:



• від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

• від 75 до 79 років включно – 496 гривень;

• від 80 років – 570 гривень.



Ця доплата призначається одразу після того, як пенсіонер досягає певного віку.



Надбавка до пенсії 800 грн призначається у таких випадках:



• пенсіонерам від 80 років;

• особам, що проживають самостійно;

• громадянам, що потребують особливого догляду.



Для призначення цієї доплати, вам необхідно звернутися у ПФУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деякі пенсіонери зможуть отримати надбавку від ООН. Уряд запевнив, що така доплата буде гарантована усім, хто перебуває на прифронтовій території.Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у ВРУ, передає 24 Канал У Кабміні заявили, що ООН наддадуть міжнародну допомогу деяким українцям. Йдеться про пенсіонерів, що на теперішній момент перебувають на прифронтових територіях.Додаткову допомогу можуть отримати пенсіонери, які:• проживають на території, де ведуться або можуть вестися бойові дії;• не отримували будь-які надбавки від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;• мають розмір пенсії менше 3 тисяч гривень.Для оформлення допомоги, вам необхідно заповнитина офіційній платформі "єДопомога".Щоб розрахувати розмір виплат, скористайтесь простою формулою – 3 000 мінус сума вашої пенсії. Саме таку доплату вам нарахують.Сума надбавки не може бути менше 100 гривень. Відповідно, якщо ваша пенсія 2 900 – доплата 100 гривень, 2 500 – 500 гривень.Пенсіонери в Україні можуть отримати декілька надбавок до пенсії. Автоматично нараховується вікова:• від 70 до 74 років включно – 300 гривень;• від 75 до 79 років включно – 496 гривень;• від 80 років – 570 гривень.Ця доплата призначається одразу після того, як пенсіонер досягає певного віку.Надбавка до пенсії 800 грн призначається у таких випадках:• пенсіонерам від 80 років;• особам, що проживають самостійно;• громадянам, що потребують особливого догляду.Для призначення цієї доплати, вам необхідно звернутися у ПФУ.

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