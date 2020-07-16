Юна науковиця з Луцька перемогла на виставці в Румунії
Сьогодні, 04:47
Вихованка Малої академії наук Волині Мар’яна Іреник повернулася з виставки креативності та інновацій, що відбулася у Румунії, з перемогою.
Суспільному дівчина розповіла, що понад сім сотень учасників із різних країн представляли свої дослідження в різних галузях. Її дослідження було з хімії про похідні імідазо тіазини.
Похідні імідазо тіазини — це сполуки, які проявляють високу біологічну активність у фармакологічній галузі, — пояснила викладачка волинського університету Наталія Сливка. З її слів, робота вихованки формувалася з хімічної й фармакологічної складової.
"Хімічна складова заключалася в синтезі нових сполук, які потім вводилися в наступні реакції. Потім, коли ми синтезували нові сполуки, вони були перевірені на свою ідентичність. Тобто, доведена їх унікальна будова", — говорить науковиця.
Опісля сполуки передали до Львівського медуніверситету, де науковці-фармацевти досліджували їх на біологічну активність на щурах-альбіносах. Винайдені сполуки показали найвищу протизапальну активність, — каже дівчина. Окрім того, вони виявилися не токсичними.
"Я вважаю, що в майбутньому вони можуть бути складовими протизапальних засобів", — говорить дівчина.
Спосіб синтезу як сполуку, запатентують, — каже Мар’яна. Уже зараз дівчина стала студенткою Львівського медуніверситету. Говорить – пропонували навчатися в Бухаресті, але вона обрала український виш. Каже: мріє, аби фармацевти зацікавилися дослідженням, бо це, на її думку, може змінити сучасну медицину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Суспільному дівчина розповіла, що понад сім сотень учасників із різних країн представляли свої дослідження в різних галузях. Її дослідження було з хімії про похідні імідазо тіазини.
Похідні імідазо тіазини — це сполуки, які проявляють високу біологічну активність у фармакологічній галузі, — пояснила викладачка волинського університету Наталія Сливка. З її слів, робота вихованки формувалася з хімічної й фармакологічної складової.
"Хімічна складова заключалася в синтезі нових сполук, які потім вводилися в наступні реакції. Потім, коли ми синтезували нові сполуки, вони були перевірені на свою ідентичність. Тобто, доведена їх унікальна будова", — говорить науковиця.
Опісля сполуки передали до Львівського медуніверситету, де науковці-фармацевти досліджували їх на біологічну активність на щурах-альбіносах. Винайдені сполуки показали найвищу протизапальну активність, — каже дівчина. Окрім того, вони виявилися не токсичними.
"Я вважаю, що в майбутньому вони можуть бути складовими протизапальних засобів", — говорить дівчина.
Спосіб синтезу як сполуку, запатентують, — каже Мар’яна. Уже зараз дівчина стала студенткою Львівського медуніверситету. Говорить – пропонували навчатися в Бухаресті, але вона обрала український виш. Каже: мріє, аби фармацевти зацікавилися дослідженням, бо це, на її думку, може змінити сучасну медицину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Юна науковиця з Луцька перемогла на виставці в Румунії
Сьогодні, 04:47
На Шацьких озерах росте найстаріша рослина планети. ФОТО
Сьогодні, 03:13
Через війну інсульт «помолодшає» на 10–15 років, – МОЗ
Сьогодні, 02:02
Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
Сьогодні, 01:01
14 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа