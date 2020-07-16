Юна науковиця з Луцька перемогла на виставці в Румунії

Юна науковиця з Луцька перемогла на виставці в Румунії
Вихованка Малої академії наук Волині Мар’яна Іреник повернулася з виставки креативності та інновацій, що відбулася у Румунії, з перемогою.

Суспільному дівчина розповіла, що понад сім сотень учасників із різних країн представляли свої дослідження в різних галузях. Її дослідження було з хімії про похідні імідазо тіазини.

Похідні імідазо тіазини — це сполуки, які проявляють високу біологічну активність у фармакологічній галузі, — пояснила викладачка волинського університету Наталія Сливка. З її слів, робота вихованки формувалася з хімічної й фармакологічної складової.

"Хімічна складова заключалася в синтезі нових сполук, які потім вводилися в наступні реакції. Потім, коли ми синтезували нові сполуки, вони були перевірені на свою ідентичність. Тобто, доведена їх унікальна будова", — говорить науковиця.



Опісля сполуки передали до Львівського медуніверситету, де науковці-фармацевти досліджували їх на біологічну активність на щурах-альбіносах. Винайдені сполуки показали найвищу протизапальну активність, — каже дівчина. Окрім того, вони виявилися не токсичними.

"Я вважаю, що в майбутньому вони можуть бути складовими протизапальних засобів", — говорить дівчина.

Спосіб синтезу як сполуку, запатентують, — каже Мар’яна. Уже зараз дівчина стала студенткою Львівського медуніверситету. Говорить – пропонували навчатися в Бухаресті, але вона обрала український виш. Каже: мріє, аби фармацевти зацікавилися дослідженням, бо це, на її думку, може змінити сучасну медицину.

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Теги: Луцьк, наука, Мар’яна Іреник
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