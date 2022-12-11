Через війну інсульт «помолодшає» на 10–15 років, – МОЗ
Сьогодні, 02:02
В Україні через війну середній вік пацієнтів з діагностованим інсультом може знизитися орієнтовно на 10–15 років.
Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства охорони Здоров'я України.
За даними МОЗ у 2023 році кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%. Тож, у міністерстві працюють над тим, аби запобігти подальшому зростанню цього показника.
Станом на зараз в Україні діє 229 медичних закладів, які надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".
"МОЗ продовжує працювати над створенням мережі медичних закладів, в яких є все необхідне для надання якісної медичної допомоги пацієнтам з інсультом, та впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту", – повідомили в міністерстві.
Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації.
Зауважимо, що кожен громадянин та громадянка мають право на безкоштовне лікування гострого інсульту в закладах охорони здоров’я.
У пакет безкоштовної допомоги входить, зокрема:
• діагностика;
• проведення тромболітичної терапії;
• перебування у реанімації;
• реабілітація;
• малоінвазивна хірургія судин;
• харчування в стаціонарі.
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Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства охорони Здоров'я України.
За даними МОЗ у 2023 році кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%. Тож, у міністерстві працюють над тим, аби запобігти подальшому зростанню цього показника.
Станом на зараз в Україні діє 229 медичних закладів, які надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".
"МОЗ продовжує працювати над створенням мережі медичних закладів, в яких є все необхідне для надання якісної медичної допомоги пацієнтам з інсультом, та впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту", – повідомили в міністерстві.
Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації.
Зауважимо, що кожен громадянин та громадянка мають право на безкоштовне лікування гострого інсульту в закладах охорони здоров’я.
У пакет безкоштовної допомоги входить, зокрема:
• діагностика;
• проведення тромболітичної терапії;
• перебування у реанімації;
• реабілітація;
• малоінвазивна хірургія судин;
• харчування в стаціонарі.
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