Через війну інсульт «помолодшає» на 10–15 років, – МОЗ





Про це повідомляють у пресслужбі



За даними МОЗ у 2023 році кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%. Тож, у міністерстві працюють над тим, аби запобігти подальшому зростанню цього показника.



Станом на зараз в Україні діє 229 медичних закладів, які надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".



"МОЗ продовжує працювати над створенням мережі медичних закладів, в яких є все необхідне для надання якісної медичної допомоги пацієнтам з інсультом, та впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту", – повідомили в міністерстві.



Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації.



Зауважимо, що кожен громадянин та громадянка мають право на безкоштовне лікування гострого інсульту в закладах охорони здоров’я.



У пакет безкоштовної допомоги входить, зокрема:



• діагностика;

• проведення тромболітичної терапії;

• перебування у реанімації;

• реабілітація;

• малоінвазивна хірургія судин;

• харчування в стаціонарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні через війну середній вік пацієнтів з діагностованим інсультом може знизитися орієнтовно на 10–15 років.Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства охорони Здоров'я України За даними МОЗ у 2023 році кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%. Тож, у міністерстві працюють над тим, аби запобігти подальшому зростанню цього показника.Станом на зараз в Україні діє 229 медичних закладів, які надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті"."МОЗ продовжує працювати над створенням мережі медичних закладів, в яких є все необхідне для надання якісної медичної допомоги пацієнтам з інсультом, та впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту", – повідомили в міністерстві.Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації.Зауважимо, що кожен громадянин та громадянка мають право на безкоштовне лікування гострого інсульту в закладах охорони здоров’я.У пакет безкоштовної допомоги входить, зокрема:• діагностика;• проведення тромболітичної терапії;• перебування у реанімації;• реабілітація;• малоінвазивна хірургія судин;• харчування в стаціонарі.

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