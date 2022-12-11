Через війну інсульт «помолодшає» на 10–15 років, – МОЗ

Через війну інсульт «помолодшає» на 10–15 років, – МОЗ
В Україні через війну середній вік пацієнтів з діагностованим інсультом може знизитися орієнтовно на 10–15 років.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства охорони Здоров'я України.

За даними МОЗ у 2023 році кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%. Тож, у міністерстві працюють над тим, аби запобігти подальшому зростанню цього показника.

Станом на зараз в Україні діє 229 медичних закладів, які надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".

"МОЗ продовжує працювати над створенням мережі медичних закладів, в яких є все необхідне для надання якісної медичної допомоги пацієнтам з інсультом, та впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту", – повідомили в міністерстві.

Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації.

Зауважимо, що кожен громадянин та громадянка мають право на безкоштовне лікування гострого інсульту в закладах охорони здоров’я.

У пакет безкоштовної допомоги входить, зокрема:

• діагностика;
• проведення тромболітичної терапії;
• перебування у реанімації;
• реабілітація;
• малоінвазивна хірургія судин;
• харчування в стаціонарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: МОЗ, інсульт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через війну інсульт «помолодшає» на 10–15 років, – МОЗ
Сьогодні, 02:02
Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
Сьогодні, 01:01
14 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про весілля офіцерів і «Забіг у повзунках»: добрі новини від ВолиньPost за 13 серпня
13 серпень, 23:23
У Луцькому районі волонтери виготовляють перископи для військових. ВІДЕО
13 серпень, 22:30
Схожі новини
У МОЗ прогнозують, що інсульти та інфаркти помолодшають на 10-15 років У МОЗ прогнозують, що інсульти та інфаркти помолодшають на 10-15 років
11 грудень, 2022, 21:45
Щеплення проти COVID-19 після 1 липня є рекомендованим, – МОЗ Щеплення проти COVID-19 після 1 липня є рекомендованим, – МОЗ
11 липень, 02:29
У МОЗ нагадали, що робити у випадку радіаційної аварії У МОЗ нагадали, що робити у випадку радіаційної аварії
22 червень, 19:23
Оніміли ноги і рука: на Волині врятували чоловіка, у якого стався інсульт Оніміли ноги і рука: на Волині врятували чоловіка, у якого стався інсульт
07 червень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через війну інсульт «помолодшає» на 10–15 років, – МОЗ
Сьогодні, 02:02
 0
Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
Сьогодні, 01:01
 0
14 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про весілля офіцерів і «Забіг у повзунках»: добрі новини від ВолиньPost за 13 серпня
13 серпень, 23:23
 0
У Луцькому районі волонтери виготовляють перископи для військових. ВІДЕО
13 серпень, 22:30
 0
Медіа
відео
1/8