Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей

Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
У ДТП за участю сім'ї з семи осіб з України з мікроавтобусом, що сталася в суботу вранці на автобані в Австрії і призвела до загибелі чотирьох людей, за кермом перебував батько загиблих дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє австрійська газета Kleine Zeitung.

Загиблі – семимісячна і трирічна дитина, а також їхні бабуся і дідусь. Дитина 2009 року народження, 40-річний батько і 30-річна мати вижили, отримавши незначні травми, підтвердили в неділю.

Близько 7:00 ранку в суботу мікроавтобус занесло вправо, він пробив перила мосту і, перекинувшись кілька разів, зупинився на бічній вулиці внизу. Водій визнав, що на декілька секунд заснув.

Сім'я мала дозвіл на проживання в Польщі і їхала в мікроавтобусі з польськими номерами.

Однак, як повідомив в неділю представник поліції для агенції APA, національність водія не була чітко з'ясована, оскільки поки що не було знайдено жодного документа, що посвідчує особу.

Повідомляється, що постраждалим також надали психологічну допомогу.

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Теги: ДТП, Австрія, смерть
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