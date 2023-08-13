Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей





Про це, як пише



Загиблі – семимісячна і трирічна дитина, а також їхні бабуся і дідусь. Дитина 2009 року народження, 40-річний батько і 30-річна мати вижили, отримавши незначні травми, підтвердили в неділю.



Близько 7:00 ранку в суботу



Сім'я мала дозвіл на проживання в Польщі і їхала в мікроавтобусі з польськими номерами.



Однак, як повідомив в неділю представник поліції для агенції APA, національність водія не була чітко з'ясована, оскільки поки що не було знайдено жодного документа, що посвідчує особу.



Повідомляється, що постраждалим також надали психологічну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ДТП за участю сім'ї з семи осіб з України з мікроавтобусом, що сталася в суботу вранці на автобані в Австрії і призвела до загибелі чотирьох людей, за кермом перебував батько загиблих дітей.Про це, як пише "Європейська правда" , повідомляє австрійська газета Kleine Zeitung Загиблі – семимісячна і трирічна дитина, а також їхні бабуся і дідусь. Дитина 2009 року народження, 40-річний батько і 30-річна мати вижили, отримавши незначні травми, підтвердили в неділю.Близько 7:00 ранку в суботу мікроавтобус занесло вправо , він пробив перила мосту і, перекинувшись кілька разів, зупинився на бічній вулиці внизу. Водій визнав, що на декілька секунд заснув.Сім'я мала дозвіл на проживання в Польщі і їхала в мікроавтобусі з польськими номерами.Однак, як повідомив в неділю представник поліції для агенції APA, національність водія не була чітко з'ясована, оскільки поки що не було знайдено жодного документа, що посвідчує особу.Повідомляється, що постраждалим також надали психологічну допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію