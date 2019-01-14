На Шацьких озерах росте найстаріша рослина планети. ФОТО





Про це пишуть на сторінці



Глечики жовті (Nuphar lutea (L.) Smith), або латаття жовте – багаторічна водна трав'яниста рослина родини лататтєвих. Прикріплена до ґрунту грубим горизонтальним кореневищем до 10 м завдовжки й від 5 до 15 см завтовшки.



«Надводне листя лаваюче, шкірясте, серцеподібне, 15-19 см у діаметрі. Квіти одиничні, великі, жовті, запашні, 4-5 см у діаметрі. Плід до 10 см, гладенька, грушоподібна коробочка, яка нагадує глечик. Звідси й походить назва рослини», – йдеться у повідомленні.







Наявність у воді жовтих глечиків це індикатор стану водойми. А рибалки знають напевне: там, де ростуть ці квіти, зазвичай водиться риба.







«А ще латаття — не лише красива квітка, вона використовується у народній медицині. Взагалі ж глечики жовті, як і більшість інших водяних рослин, належать до найстаріших рослин планети, що з’явилися на Землі мільйони років тому», – додають у пресслужбі парку.



Ця рослина занесена до Зеленої книги України, куди входять рослини рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні на всій території України, і через бездумне ставлення людини, знищення середовища, в якому водні рослини почуваються добре, ці квіти зрештою можуть стати рідкістю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глечики жовті, що ростуть на Шацьких озерах, належать до найстаріших рослин планети, що з’явилися на Землі мільйони років тому.Про це пишуть на сторінці Шацького національного природного парку Глечики жовті (Nuphar lutea (L.) Smith), або латаття жовте – багаторічна водна трав'яниста рослина родини лататтєвих. Прикріплена до ґрунту грубим горизонтальним кореневищем до 10 м завдовжки й від 5 до 15 см завтовшки.«Надводне листя лаваюче, шкірясте, серцеподібне, 15-19 см у діаметрі. Квіти одиничні, великі, жовті, запашні, 4-5 см у діаметрі. Плід до 10 см, гладенька, грушоподібна коробочка, яка нагадує глечик. Звідси й походить назва рослини», – йдеться у повідомленні.Наявність у воді жовтих глечиків це індикатор стану водойми. А рибалки знають напевне: там, де ростуть ці квіти, зазвичай водиться риба.«А ще латаття — не лише красива квітка, вона використовується у народній медицині. Взагалі ж глечики жовті, як і більшість інших водяних рослин, належать до найстаріших рослин планети, що з’явилися на Землі мільйони років тому», – додають у пресслужбі парку.Ця рослина занесена до Зеленої книги України, куди входять рослини рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні на всій території України, і через бездумне ставлення людини, знищення середовища, в якому водні рослини почуваються добре, ці квіти зрештою можуть стати рідкістю.

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