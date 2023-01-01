На Волині поліцейський складав адмінпротоколи на неіснуючих осіб





Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду, передає



З матеріалів справи відомо, що Роман К., обіймаючи посаду помічника чергового чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 (сел. Локачі) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області, з 22 лютого 2021 року по 19 січня 2022 року склав низку постанов про адміністративні правопорушення, відомості у яких не відповідали дійсності.



Правоохоронець вписував у протоколи дані вигаданих людей та правопорушення, які ті не вчиняли. Також він складав фейкові протоколи і на реальних громадян, вносячи туди неправдиві дані про вчинення ними правопорушень.



Потім недостовірна інформація вносилася до автоматизованих систем Національної поліції України. Такі дії полісмен робив, щоб завищити показники власної професійної діяльності.



Потерпілі, яким колишній поліцейський приписав те, що вони переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу, просили суд суворо не карати обвинуваченого.



До слова, Роман К. визнав свою вину за усіма епізодами, його дії були кваліфіковані за ч.1 ст. 366, ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України.



Суд призначив експравоохоронцю покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на один рік та три місяці, замінивши це покарання роком іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рік умовного покарання отримав колишній волинський полісмен за складання фейкових адміністративних матеріалів на неіснуючих осіб. Правоохоронець вигадував «адмінку», щоб підвищити власні показники роботи.Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду, передає ІА Волинські Новини З матеріалів справи відомо, що, обіймаючи посаду помічника чергового чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 (сел. Локачі) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області, з 22 лютого 2021 року по 19 січня 2022 року склав низку постанов про адміністративні правопорушення, відомості у яких не відповідали дійсності.Правоохоронець вписував у протоколи дані вигаданих людей та правопорушення, які ті не вчиняли. Також він складав фейкові протоколи і на реальних громадян, вносячи туди неправдиві дані про вчинення ними правопорушень.Потім недостовірна інформація вносилася до автоматизованих систем Національної поліції України. Такі дії полісмен робив, щоб завищити показники власної професійної діяльності.Потерпілі, яким колишній поліцейський приписав те, що вони переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу, просили суд суворо не карати обвинуваченого.До слова, Роман К. визнав свою вину за усіма епізодами, його дії були кваліфіковані за ч.1 ст. 366, ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України.Суд призначив експравоохоронцю покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на один рік та три місяці, замінивши це покарання роком іспитового терміну.

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