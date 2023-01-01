14 серпня на Волині: гортаючи календар

14 серпня на Волині: гортаючи календар
14 серпня день народження святкує фотограф Павло Березюк (на фото).

Також особисте свято в ексректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігоря Коцана.

Вітаємо їх зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і добробуту!

Окрім того, у цей день 14 років тому зареєстрували газету «Володимир вечірній», перший номер якої вийшов у вересні 1998 року. Вітаємо колег-журналістів зі святом і бажаємо цікавих ідей і гострого пера!

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Теги: день народження, Луцьк
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