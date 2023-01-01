У Луцькому районі волонтери виготовляють перископи для військових. ВІДЕО

У Луцькому районі волонтери виготовляють перископи для військових. ВІДЕО
Перископи для військовослужбовців складає Олександр Лозбін із села Липини Луцького району разом із односельчанами. Зараз чоловіки готують нову партію приладів, яку волонтери передадуть бійцям у зону бойових дій.

Як розповів Суспільному волонтер, перископ складається з трьох частин: верхнього коліна, труби та нижнього коліна, яке приклеюють у дзеркальному відображенні й вирівнюють.

З його слів, труби купляють або привозять односельці, деталі на 3D-принтері друкують в основному вночі через дію двозонного/тризонного тарифу на електроенергію.

"Цей принтер, на який мені люди поскидали кошти, на даний час виконує функцію друкування перископів, а після перемоги піде в Липинський ліцей і діти на ньому будуть робити різні прилади та навчатися", – каже волонтер.



За ніч на одному принтері, каже волонтер, друкує від шести до восьми колін для перископів. За тиждень збирають усі деталі, а на вихідних їх склеюють.

"Під велике дзеркало ми даємо підкладку, щоб коли перископ падає, щоб дзеркало не билося. Це вже перископ готовий, пофарбований. Коли усі готові – несемо сусіду Володимиру, який фарбує машини для ЗСУ безкоштовно. Ставимо сітку і перископ готовий", – сказав чоловік.

Виготовляти перископи почали два місяці тому. Олександра Лозбін зазначив: спочатку військові попросили купити декілька штук, потім зрозумів, що можуть виготовляти самі й дешевше.

У вільний час із виробництвом допомагає чимало людей, – розповів волонтер Ігор Сухачевський. "Це не тільки заслуга наша з Сашою. Хтось після роботи чи по неділях, як ми допомагає. Не соромно потім буде глянути людям в очі після нашої перемоги", – каже чоловік.

Допомогли з перископами майстри з Черкас: пояснили нюанси технології та дали ескізи для друкування на 3D-принтері. За день, додав волонтер Олександр Лозбін, планують готувати 100 перископів для військових.

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Теги: волонтери, Липини, Олександр Лозбін
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