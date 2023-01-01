У Луцькому районі волонтери виготовляють перископи для військових. ВІДЕО

Олександр Лозбін із села Липини Луцького району разом із односельчанами. Зараз чоловіки готують нову партію приладів, яку волонтери передадуть бійцям у зону бойових дій.



Як розповів



З його слів, труби купляють або привозять односельці, деталі на 3D-принтері друкують в основному вночі через дію двозонного/тризонного тарифу на електроенергію.



"Цей принтер, на який мені люди поскидали кошти, на даний час виконує функцію друкування перископів, а після перемоги піде в Липинський ліцей і діти на ньому будуть робити різні прилади та навчатися", – каже волонтер.







За ніч на одному принтері, каже волонтер, друкує від шести до восьми колін для перископів. За тиждень збирають усі деталі, а на вихідних їх склеюють.



"Під велике дзеркало ми даємо підкладку, щоб коли перископ падає, щоб дзеркало не билося. Це вже перископ готовий, пофарбований. Коли усі готові – несемо сусіду Володимиру, який фарбує машини для ЗСУ безкоштовно. Ставимо сітку і перископ готовий", – сказав чоловік.



Виготовляти перископи почали два місяці тому. Олександра Лозбін зазначив: спочатку військові попросили купити декілька штук, потім зрозумів, що можуть виготовляти самі й дешевше.



У вільний час із виробництвом допомагає чимало людей, – розповів волонтер Ігор Сухачевський. "Це не тільки заслуга наша з Сашою. Хтось після роботи чи по неділях, як ми допомагає. Не соромно потім буде глянути людям в очі після нашої перемоги", – каже чоловік.



Допомогли з перископами майстри з Черкас: пояснили нюанси технології та дали ескізи для друкування на 3D-принтері. За день, додав волонтер Олександр Лозбін, планують готувати 100 перископів для військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перископи для військовослужбовців складаєіз села Липини Луцького району разом із односельчанами. Зараз чоловіки готують нову партію приладів, яку волонтери передадуть бійцям у зону бойових дій.Як розповів Суспільному волонтер, перископ складається з трьох частин: верхнього коліна, труби та нижнього коліна, яке приклеюють у дзеркальному відображенні й вирівнюють.З його слів, труби купляють або привозять односельці, деталі на 3D-принтері друкують в основному вночі через дію двозонного/тризонного тарифу на електроенергію."Цей принтер, на який мені люди поскидали кошти, на даний час виконує функцію друкування перископів, а після перемоги піде в Липинський ліцей і діти на ньому будуть робити різні прилади та навчатися", – каже волонтер.За ніч на одному принтері, каже волонтер, друкує від шести до восьми колін для перископів. За тиждень збирають усі деталі, а на вихідних їх склеюють."Під велике дзеркало ми даємо підкладку, щоб коли перископ падає, щоб дзеркало не билося. Це вже перископ готовий, пофарбований. Коли усі готові – несемо сусіду, який фарбує машини для ЗСУ безкоштовно. Ставимо сітку і перископ готовий", – сказав чоловік.Виготовляти перископи почали два місяці тому. Олександра Лозбін зазначив: спочатку військові попросили купити декілька штук, потім зрозумів, що можуть виготовляти самі й дешевше.У вільний час із виробництвом допомагає чимало людей, – розповів волонтер. "Це не тільки заслуга наша з Сашою. Хтось після роботи чи по неділях, як ми допомагає. Не соромно потім буде глянути людям в очі після нашої перемоги", – каже чоловік.Допомогли з перископами майстри з Черкас: пояснили нюанси технології та дали ескізи для друкування на 3D-принтері. За день, додав волонтер Олександр Лозбін, планують готувати 100 перископів для військових.

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