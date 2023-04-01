Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ Павла

Павла (Лебедя).



Про це Микита Чекман.



Строк дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці. За словами адвоката Чекмана, прокурор також потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської Лаври. Суд клопотання сторони обвинувачення відхилив.



Справа проти колишнього намісника Києво-Печерської Лаври Павла



СБУ заявила про викриття нових фактів підривної діяльності проти України від митрополита УПЦ Павла Лебедя. Настоятелю Києво-Печерської Лаври 13 липня оголосили нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу: заперечення збройної агресії РФ і порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.



1 квітня 2023 року



У СБУ уточнили, Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.



Того ж дня, 1 квітня 2023 року, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому намісникові Києво-Печерської лаври, митрополитові УПЦ Павлу (Лебедю). Суд задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Крім того митрополита зобов'язали носити електронний браслет. Згодом це рішення апелювали.



13 квітня митрополит Павло звернувся до Офісу омбудсмана щодо порушення права на свободу совісті, віросповідання та дискримінації.



29 травня митрополиту Павлу продовжили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 1 липня. Після його знову продовжили на два місяці.



14 липня Митрополиту УПЦ Павлу суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня або заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.



7 серпня 2023 року митрополита Української православної церкви Павла (Лебедя) випустили з-під варти. За нього

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Соломʼянський районний суд 11 серпня продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ(Лебедя).Про це Суспільному повідомив його адвокатСтрок дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці. За словами адвоката Чекмана, прокурор також потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської Лаври. Суд клопотання сторони обвинувачення відхилив.СБУ заявила про викриття нових фактів підривної діяльності проти України від митрополита УПЦ Павла Лебедя. Настоятелю Києво-Печерської Лаври 13 липня оголосили нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу: заперечення збройної агресії РФ і порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.1 квітня 2023 року СБУ вручила підозру наміснику Лаври та митрополиту УПЦ Павлу (Лебедю) за двома статтями кримінального кодексу: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).У СБУ уточнили, Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.Того ж дня, 1 квітня 2023 року, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому намісникові Києво-Печерської лаври, митрополитові УПЦ Павлу (Лебедю). Суд задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Крім того митрополита зобов'язали носити електронний браслет. Згодом це рішення апелювали.13 квітня митрополит Павло звернувся до Офісу омбудсмана щодо порушення права на свободу совісті, віросповідання та дискримінації.29 травня митрополиту Павлу продовжили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 1 липня. Після його знову продовжили на два місяці.14 липня Митрополиту УПЦ Павлу суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня або заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.7 серпня 2023 року митрополита Української православної церкви Павла (Лебедя) випустили з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 33,3 млн гривень

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