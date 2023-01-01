Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу цілодобовий домашній арешт

Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу цілодобовий домашній арешт
Шевченківський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу митрополиту УПЦ московського патріархату Павлу (Лебедю) у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

Про це пише Суспільне.

Крім того митрополита зобов'язали носити електронний браслет.

Прокурор просив для митрополита цілодобовий домашній арешт на 60 днів у селі під Києвом. Обвинувачення вважає, що Павло Лебідь може переховуватись, впливати на свідків, повторювати злочини, які скоював.

Також прокурори подали клопотання, щоб протягом домашнього арешту митрополит не користувався соцмережами та відеохостингами.

Адвокат Микита Чекман заявив, що 29 років священнослужитель проживає у Києво-Печерській лаврі, а прокурори просять про домашній арешт за зовсім іншою адресою, а це неможливо.

"Підозра необґрунтована, ризики необґрунтовані. Павло готовий сприяти в кримінальному провадженні, адже він сьогодні прибув попри стан здоров'я", — сказав адвокат.

Чекман також просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, оскільки митрополит зобов'язаний здійснювати служіння.

"Якщо буде застосовано такий запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт, — ред.), то Павло буде позбавлений можливості звершувати служіння. А згідно з канонами, священник зобов'язаний їх здійснювати. Це буде грубим порушенням права на віросповідання", — сказав він.

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Теги: Павло Лебідь, суд, Паша Мерседес
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