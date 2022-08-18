У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО

Ігоря Кунчика.



Про це



Ігор Кунчик був військовим 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Народився захисник в селі Підбереззя.



Герой з перший днів повномасштабного вторгнення пішов у військкомат та був призваний до лав ЗСУ. Брав участь у найзапекліших боях за визволення Батьківщини. Під час одного з таких боїв отримав важке осколкове поранення в голову, залишився без ока.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі в останню дорогу провели Захисника УкраїниПро це повідомляє Горохівська міська рада.Ігор Кунчик був військовим 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Народився захисник в селі Підбереззя.Герой з перший днів повномасштабного вторгнення пішов у військкомат та був призваний до лав ЗСУ. Брав участь у найзапекліших боях за визволення Батьківщини. Під час одного з таких боїв отримав важке осколкове поранення в голову, залишився без ока.

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