У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО
01 квітень, 22:51
У Луцькому районі в останню дорогу провели Захисника України Ігоря Кунчика.
Про це повідомляє Горохівська міська рада.
Ігор Кунчик був військовим 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Народився захисник в селі Підбереззя.
Герой з перший днів повномасштабного вторгнення пішов у військкомат та був призваний до лав ЗСУ. Брав участь у найзапекліших боях за визволення Батьківщини. Під час одного з таких боїв отримав важке осколкове поранення в голову, залишився без ока.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Горохівська міська рада.
Ігор Кунчик був військовим 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Народився захисник в селі Підбереззя.
Герой з перший днів повномасштабного вторгнення пішов у військкомат та був призваний до лав ЗСУ. Брав участь у найзапекліших боях за визволення Батьківщини. Під час одного з таких боїв отримав важке осколкове поранення в голову, залишився без ока.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
2 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 1 квітня
01 квітень, 23:23
У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО
01 квітень, 22:51
Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу цілодобовий домашній арешт
01 квітень, 21:33
Медіа