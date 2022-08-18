У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО

У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО
У Луцькому районі в останню дорогу провели Захисника України Ігоря Кунчика.

Про це повідомляє Горохівська міська рада.

Ігор Кунчик був військовим 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Народився захисник в селі Підбереззя.

Герой з перший днів повномасштабного вторгнення пішов у військкомат та був призваний до лав ЗСУ. Брав участь у найзапекліших боях за визволення Батьківщини. Під час одного з таких боїв отримав важке осколкове поранення в голову, залишився без ока.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!

У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО
У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО
У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО
У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО
У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО
У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО
У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО
У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО
У Луцькому районі попрощались із загиблим Героєм Ігорем Кунчиком. ФОТО

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Теги: Кунчик, загинув, військовий, похорон, Горохів
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