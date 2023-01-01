2 квітня на Волині: гортаючи календар

Віктор Гупало (на фото), член асоціації колекціонерів «Паритет» Анатолій Сєрков.



Вітаємо їх, бажаємо міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.



2 квітня також святкують іменини Олександра, Віктор, Домна, Клавдія, Микита.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначають день народження колишній начальник територіального відділення Антимонопольного комітету України у Волинській області(на фото), член асоціації колекціонерів «Паритет»Вітаємо їх, бажаємо міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.2 квітня також святкують іменини Олександра, Віктор, Домна, Клавдія, Микита.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію