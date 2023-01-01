На Волині збудують житлові квартали для переселенців за майже 12 мільйонів євро





Про це ідеться на сайті НЕФКО, передає



Для реалізації програми вже оголошені або ще будуть оголошені тендери, в яких можуть брати участь усі компанії, що не перебувають під санкціями.



У Львові, Чернівцях, Дубно і Ковелі ідеться про будівництво житла з повністю обладнаними та мебльованими квартирами, з корисною площею у межах від 3 200 кв.м до 5 700 кв.м у 3-5-ти поверхових будинках. Суми інвестицій для міст будуть наступні:



- Львів – 19,5 млн євро;

- Чернівці – 10,5 млн євро;

- Дубно – 5,3 млн євро;

- Ковель – 4,8 млн євро.



В Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Нововолинську (Волинська область) ідеться про будівництво житла з повністю обладнаними та мебльованими квартирами, з корисною площею у межах від 5,000 кв.м до 7,000 кв.м у 3-5-ти поверхових будинках. Суми інвестицій у цих містах будуть такі:



- Івано-Франківськ – 9,5 млн євро;

- Тернопіль – 9,5 млн євро;

- Хмельницький – 8,4 млн євро;

- Нововолинськ – 7,1 млн євро.



У торгах можуть взяти участь будь-які компанії, що не перебувають під санкціями.



«З попереднього досвіду, серед підрядників – переможців тендерів зазвичай були українські компанії, адже потрібні місцеві дозволи та ліцензії», – кажуть у НЕФКО, повідомляє Інтерфакс-Україна.



Торги мають закінчитись до літа, а роботи планують почати до кінця 2023 року.



Серед вимог НЕФКО до житлових проєктів – підвищення енергоефективності будівель, використання екологічних матеріалів згідно з європейськими будівельними стандартами.



Програма також містить вимогу, згідно з якою збудоване за її фінансування житло не підлягає приватизації і перебуватиме в муніципальній власності. Також громада має під’єднати нові будинки до комунікацій (вода, тепло, електроенергія) і облаштувати укриття, без якого новий будинок неможливо ввести в експлуатацію



Зазначено, що міста мають дотримуватися процедури, передбаченої урядом України щодо розподілу соціального житла для груп населення. Пріоритет надаватимуть найбільш постраждалим від війни групам.



НЕФКО – міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських «зелених» рішень на світових ринках. Заснована 1990 року Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В Україні реалізовано проєкти в більш ніж 100 муніципалітетах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) оголосила про програму будівництва енергоефективного житла для переселенців у низці міст заходу України. Серед них - два волинські міста, для яких передбачена сума інвестицій в розмірі 11,9 мільйона євро.Про це ідеться на сайті НЕФКО, передає zaxid.net. Для реалізації програми вже оголошені або ще будуть оголошені тендери, в яких можуть брати участь усі компанії, що не перебувають під санкціями.У Львові, Чернівцях, Дубно і Ковелі ідеться про будівництво житла з повністю обладнаними та мебльованими квартирами, з корисною площею у межах від 3 200 кв.м до 5 700 кв.м у 3-5-ти поверхових будинках. Суми інвестицій для міст будуть наступні:- Львів – 19,5 млн євро;- Чернівці – 10,5 млн євро;- Дубно – 5,3 млн євро;- Ковель – 4,8 млн євро.В Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Нововолинську (Волинська область) ідеться про будівництво житла з повністю обладнаними та мебльованими квартирами, з корисною площею у межах від 5,000 кв.м до 7,000 кв.м у 3-5-ти поверхових будинках. Суми інвестицій у цих містах будуть такі:- Івано-Франківськ – 9,5 млн євро;- Тернопіль – 9,5 млн євро;- Хмельницький – 8,4 млн євро;- Нововолинськ – 7,1 млн євро.У торгах можуть взяти участь будь-які компанії, що не перебувають під санкціями.«З попереднього досвіду, серед підрядників – переможців тендерів зазвичай були українські компанії, адже потрібні місцеві дозволи та ліцензії», – кажуть у НЕФКО, повідомляє Інтерфакс-Україна.Торги мають закінчитись до літа, а роботи планують почати до кінця 2023 року.Серед вимог НЕФКО до житлових проєктів – підвищення енергоефективності будівель, використання екологічних матеріалів згідно з європейськими будівельними стандартами.Програма також містить вимогу, згідно з якою збудоване за її фінансування житло не підлягає приватизації і перебуватиме в муніципальній власності. Також громада має під’єднати нові будинки до комунікацій (вода, тепло, електроенергія) і облаштувати укриття, без якого новий будинок неможливо ввести в експлуатаціюЗазначено, що міста мають дотримуватися процедури, передбаченої урядом України щодо розподілу соціального житла для груп населення. Пріоритет надаватимуть найбільш постраждалим від війни групам.НЕФКО – міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських «зелених» рішень на світових ринках. Заснована 1990 року Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В Україні реалізовано проєкти в більш ніж 100 муніципалітетах.

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