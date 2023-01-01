На Волині збудують житлові квартали для переселенців за майже 12 мільйонів євро

На Волині збудують житлові квартали для переселенців за майже 12 мільйонів євро
Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) оголосила про програму будівництва енергоефективного житла для переселенців у низці міст заходу України. Серед них - два волинські міста, для яких передбачена сума інвестицій в розмірі 11,9 мільйона євро.

Про це ідеться на сайті НЕФКО, передає zaxid.net.

Для реалізації програми вже оголошені або ще будуть оголошені тендери, в яких можуть брати участь усі компанії, що не перебувають під санкціями.

У Львові, Чернівцях, Дубно і Ковелі ідеться про будівництво житла з повністю обладнаними та мебльованими квартирами, з корисною площею у межах від 3 200 кв.м до 5 700 кв.м у 3-5-ти поверхових будинках. Суми інвестицій для міст будуть наступні:

- Львів – 19,5 млн євро;
- Чернівці – 10,5 млн євро;
- Дубно – 5,3 млн євро;
- Ковель – 4,8 млн євро.

В Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Нововолинську (Волинська область) ідеться про будівництво житла з повністю обладнаними та мебльованими квартирами, з корисною площею у межах від 5,000 кв.м до 7,000 кв.м у 3-5-ти поверхових будинках. Суми інвестицій у цих містах будуть такі:

- Івано-Франківськ – 9,5 млн євро;
- Тернопіль – 9,5 млн євро;
- Хмельницький – 8,4 млн євро;
- Нововолинськ – 7,1 млн євро.

У торгах можуть взяти участь будь-які компанії, що не перебувають під санкціями.

«З попереднього досвіду, серед підрядників – переможців тендерів зазвичай були українські компанії, адже потрібні місцеві дозволи та ліцензії», – кажуть у НЕФКО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Торги мають закінчитись до літа, а роботи планують почати до кінця 2023 року.

Серед вимог НЕФКО до житлових проєктів – підвищення енергоефективності будівель, використання екологічних матеріалів згідно з європейськими будівельними стандартами.

Програма також містить вимогу, згідно з якою збудоване за її фінансування житло не підлягає приватизації і перебуватиме в муніципальній власності. Також громада має під’єднати нові будинки до комунікацій (вода, тепло, електроенергія) і облаштувати укриття, без якого новий будинок неможливо ввести в експлуатацію

Зазначено, що міста мають дотримуватися процедури, передбаченої урядом України щодо розподілу соціального житла для груп населення. Пріоритет надаватимуть найбільш постраждалим від війни групам.

НЕФКО – міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських «зелених» рішень на світових ринках. Заснована 1990 року Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В Україні реалізовано проєкти в більш ніж 100 муніципалітетах.

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Теги: житлові квартали для переселенців, Волинь
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