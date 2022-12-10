Що робити, якщо знайшли схожий на вибухівку предмет: інструкція

Сьогодні, 1 квітня, правоохоронці розповіли, що робити, якщо знайшли предмет схожий на вибухівку.Про це повідомляє патрульна поліція Київської області."Сьогодні, близько 15-ї години, на узбіччі 58 км автодороги Київ - Ковель патрульні помітили, ймовірно, вибухонебезпечний предмет, схожий на гранату", - повідомили правоохоронці.Інспектори огородили місце виявлення цього предмета та викликали вибухотехніків, охороняючи місце події до прибуття спеціалістів.Проте, що робити звичайним людям у разі такої неприємної знахідки?Правоохоронці склали інструкцію, як діяти в подібній ситуації:- зберігати спокій;- попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;- позначити це місце;- негайно повідомити чергові служби 101 і 102;- у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;очікувати рятувальників на безпечній відстані.Категорично заборонено:- курити та використовувати відкритий вогонь поблизу;- підіймати, ударяти та розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;- приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.