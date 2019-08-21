В Україні збільшили граничний вік для служби за контрактом
Сьогодні, 00:55
Граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу збільшать до 32 років в Україні
Про це заявив начальник відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони України полковник Сергій Литовченко.
Він повідомив, що в Україні наразі граничний вік служби за контактом становить 30 років, але його збільшать.
«Законом № 2978–ІХ надано можливість збільшити з 30 до 32 років граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу громадян з числа військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, та громадян призовного віку, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче ніж бакалавр та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу», - пояснив Литовченко.
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Про це заявив начальник відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони України полковник Сергій Литовченко.
Він повідомив, що в Україні наразі граничний вік служби за контактом становить 30 років, але його збільшать.
«Законом № 2978–ІХ надано можливість збільшити з 30 до 32 років граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу громадян з числа військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, та громадян призовного віку, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче ніж бакалавр та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу», - пояснив Литовченко.
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