Добрі новини від ВолиньPost за 1 квітня
01 квітень, 23:23
Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини. І це тішить! Сьогодні, 1 квітня, нагадаємо вам про таке:
США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд, – Reuters
Сполучені Штати вже наступного тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $2,6 мільярда, до якого увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники.
За даними Reuters, до пакета військової допомоги увійдуть різні боєприпаси, зокрема танкові, високоточні авіаційні боєприпаси, додаткові снаряди для комплексу протиповітряної оборони NASAMS, а також мостоукладачі й ремонтно-евакуаційні машини.
ЗСУ знищили понад 173 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 173 990 осіб, 3616 танків та сотень одиниць військової техніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 173 990 (+630) осіб;
· танків ‒ 3616 (+1) од;
· бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) од;
· артилерійських систем – 2683 (+8) од;
· РСЗВ – 527 (+1) од;
· засобів ППО ‒ 279 (+1) од;
· літаків – 306 (+0) од;
· гелікоптерів – 291 (+0) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0);
· крилатих ракет ‒ 911 (+0);
· кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7) од;
· спеціальної техніки ‒ 296 (+2).
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд, – Reuters
Сполучені Штати вже наступного тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $2,6 мільярда, до якого увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники.
За даними Reuters, до пакета військової допомоги увійдуть різні боєприпаси, зокрема танкові, високоточні авіаційні боєприпаси, додаткові снаряди для комплексу протиповітряної оборони NASAMS, а також мостоукладачі й ремонтно-евакуаційні машини.
ЗСУ знищили понад 173 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 173 990 осіб, 3616 танків та сотень одиниць військової техніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 173 990 (+630) осіб;
· танків ‒ 3616 (+1) од;
· бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) од;
· артилерійських систем – 2683 (+8) од;
· РСЗВ – 527 (+1) од;
· засобів ППО ‒ 279 (+1) од;
· літаків – 306 (+0) од;
· гелікоптерів – 291 (+0) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0);
· крилатих ракет ‒ 911 (+0);
· кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7) од;
· спеціальної техніки ‒ 296 (+2).
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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