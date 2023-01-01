Добрі новини від ВолиньPost за 1 квітня

Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини. І це тішить! Сьогодні, 1 квітня, нагадаємо вам про таке:Сполучені Штати вже наступного тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $2,6 мільярда, до якого увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники.За даними Reuters, до пакета військової допомоги увійдуть різні боєприпаси, зокрема танкові, високоточні авіаційні боєприпаси, додаткові снаряди для комплексу протиповітряної оборони NASAMS, а також мостоукладачі й ремонтно-евакуаційні машини.Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 173 990 осіб, 3616 танків та сотень одиниць військової техніки.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:· особового складу ‒ близько 173 990 (+630) осіб;· танків ‒ 3616 (+1) од;· бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) од;· артилерійських систем – 2683 (+8) од;· РСЗВ – 527 (+1) од;· засобів ППО ‒ 279 (+1) од;· літаків – 306 (+0) од;· гелікоптерів – 291 (+0) од;· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0);· крилатих ракет ‒ 911 (+0);· кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од;· автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7) од;· спеціальної техніки ‒ 296 (+2).