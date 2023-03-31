США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд, – Reuters

США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд, – Reuters
Сполучені Штати вже наступного тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $2,6 мільярда, до якого увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Reuters повідомили три американські посадовці.

Пакет складається з двох частин: перша, на 2,1 мільярда доларів, фінансується з Ініціативи сприяння безпеці України, в межах якої зброя замовляється у виробників, а не береться із запасів американських збройних сил.

Решта 500 мільйонів доларів, які припадають передусім на боєприпаси, надійдуть у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

За даними Reuters, до пакета військової допомоги увійдуть різні боєприпаси, зокрема танкові, високоточні авіаційні боєприпаси, додаткові снаряди для комплексу протиповітряної оборони NASAMS, а також мостоукладачі й ремонтно-евакуаційні машини.

Зміст пакета ще може змінитись протягом вихідних, зазначили джерела Reuters. Планується, що його оголосять у понеділок, 3 квітня.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги в розмірі 350 мільйонів доларів було оголошено 20 березня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії США оголосили про військову допомогу Україні на суму понад 30 мільярдів доларів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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