«Водії лишали машини і йшли пішки»: коли завершать ремонт дороги на вулиці Сірої Дивізії у Луцьку. ФОТО.ВІДЕО

«Водії лишали машини і йшли пішки»: коли завершать ремонт дороги на вулиці Сірої Дивізії у Луцьку. ФОТО.ВІДЕО
Жителі вулиці Сіра Дивізія, що неподалік Київського майдану у Луцьку, нарікають на стан дороги. Асфальтованого покриття на цій вулиці не було ніколи.

Про це розповів Суспільному місцевий мешканець Володимир Андрощук.

Протяжність вулиці Сірої Дивізії – 800 метрів.

63-річний Володимир Андрощук має інвалідність, живе у приватному будинку. Каже: декілька сотень метрів дороги у ямах та вибоїнах. З проханням, аби ділянку відремонтували, звернувся до міської влади.

"Машини приїжджали сюди, як їхати до ветеринарної амбулаторії, то водії лишали машини і йшли пішки. Дійти не можна було. Тут від цієї дороги була 50-60 сантиметрів яма", – говорить пенсіонер. Додає: місцеві жителі просять владу зробити бодай ямковий ремонт.

Як розповів у коментарі Суспільному керівник департаменту житлово-комунального господарства міськради Микола Осіюк, ремонт на вулиці Сірої Дивізії завершиться орієнтовно за два тижні, коли покращиться погода.
«Водії лишали машини і йшли пішки»: коли завершать ремонт дороги на вулиці Сірої Дивізії у Луцьку. ФОТО.ВІДЕО

"Планує завершення робіт в тонкошарі це буде при сприятливих погодніх умовах і при наповненні бюджету Луцької міськради.Тоді буде покладене асфальтобетонне покриття з напівпросоченням. Тобто це буде дрібний щебінь, який буде просочений бітумом", – додав Микола Осіюк.

«Водії лишали машини і йшли пішки»: коли завершать ремонт дороги на вулиці Сірої Дивізії у Луцьку. ФОТО.ВІДЕО

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Теги: Луцьк, дорога, ремонт
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