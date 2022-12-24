Курс валют у Луцьку 1 квітня
Сьогодні, 10:00
1 квітня готівковий курс долара становить 37.70, продають його за 37.90.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.86, а продають за – 41.08.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.78, а продають за 8,85.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.86, а продають за – 41.08.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.78, а продають за 8,85.
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