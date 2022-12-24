Курс валют у Луцьку 1 квітня

Курс валют у Луцьку 1 квітня
1 квітня готівковий курс долара становить 37.70, продають його за 37.90.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.86, а продають за – 41.08.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.78, а продають за 8,85.

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Теги: Курс валют, обмінник, гроші
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