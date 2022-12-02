СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу, – ЗМІ

СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу, – ЗМІ
Слідчі Служби безпеки України вручили підозру наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю).

Про це Громадському повідомили митрополит УПЦ (МП) Климент і співрозмовник у правоохоронних органах.

Перед цим російське пропагандистське видання «РИА Новости» поширило відео, нібито отримане від очевидців з Лаври, на якому митрополит Павло (Лебідь) заявив, що 1 квітня о 07:30 йому висунули підозру і що правоохоронці прийшли до його помешкання з обшуками.

росЗМІ з посиланням нібито на очевидців повідомило, що співробітники СБУ вже почали обшукувати 42-й корпус лаври, де живе Павло (Лебідь).

За що підозра?

Климент розповів, що підозру Павлу (Лебедю) правоохоронці вручили за його висловлювання про ПЦУ і вселенський патріархат.

Сам Павло на відео зазначив, що йому закидають те, що він нібито «прокляв президента», а він цього, мовляв, не робив.

«Я сказав слова з Євангелія, що наші сльози не впадуть на землю, а впадуть на тих людей, які роблять ці чвари. Я не називав хто робить, що робить — я процитував слова», — сказав він.

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Теги: СБУ, УПЦ МП, підозра
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