СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу, – ЗМІ
Сьогодні, 11:10
Слідчі Служби безпеки України вручили підозру наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю).
Про це Громадському повідомили митрополит УПЦ (МП) Климент і співрозмовник у правоохоронних органах.
Перед цим російське пропагандистське видання «РИА Новости» поширило відео, нібито отримане від очевидців з Лаври, на якому митрополит Павло (Лебідь) заявив, що 1 квітня о 07:30 йому висунули підозру і що правоохоронці прийшли до його помешкання з обшуками.
росЗМІ з посиланням нібито на очевидців повідомило, що співробітники СБУ вже почали обшукувати 42-й корпус лаври, де живе Павло (Лебідь).
За що підозра?
Климент розповів, що підозру Павлу (Лебедю) правоохоронці вручили за його висловлювання про ПЦУ і вселенський патріархат.
Сам Павло на відео зазначив, що йому закидають те, що він нібито «прокляв президента», а він цього, мовляв, не робив.
«Я сказав слова з Євангелія, що наші сльози не впадуть на землю, а впадуть на тих людей, які роблять ці чвари. Я не називав хто робить, що робить — я процитував слова», — сказав він.
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Про це Громадському повідомили митрополит УПЦ (МП) Климент і співрозмовник у правоохоронних органах.
Перед цим російське пропагандистське видання «РИА Новости» поширило відео, нібито отримане від очевидців з Лаври, на якому митрополит Павло (Лебідь) заявив, що 1 квітня о 07:30 йому висунули підозру і що правоохоронці прийшли до його помешкання з обшуками.
росЗМІ з посиланням нібито на очевидців повідомило, що співробітники СБУ вже почали обшукувати 42-й корпус лаври, де живе Павло (Лебідь).
За що підозра?
Климент розповів, що підозру Павлу (Лебедю) правоохоронці вручили за його висловлювання про ПЦУ і вселенський патріархат.
Сам Павло на відео зазначив, що йому закидають те, що він нібито «прокляв президента», а він цього, мовляв, не робив.
«Я сказав слова з Євангелія, що наші сльози не впадуть на землю, а впадуть на тих людей, які роблять ці чвари. Я не називав хто робить, що робить — я процитував слова», — сказав він.
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