СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу, – ЗМІ

Павлу (Лебедю).



Про це



Перед цим російське пропагандистське видання «РИА Новости» поширило відео, нібито отримане від очевидців з Лаври, на якому митрополит Павло (Лебідь) заявив, що 1 квітня о 07:30 йому висунули підозру і що правоохоронці прийшли до його помешкання з обшуками.



росЗМІ з посиланням нібито на очевидців повідомило, що співробітники СБУ вже почали обшукувати 42-й корпус лаври, де живе Павло (Лебідь).



За що підозра?



Климент розповів, що підозру Павлу (Лебедю) правоохоронці вручили за його висловлювання про ПЦУ і вселенський патріархат.



Сам Павло на відео зазначив, що йому закидають те, що він нібито «прокляв президента», а він цього, мовляв, не робив.



«Я



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі Служби безпеки України вручили підозру наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МППро це Громадському повідомили митрополит УПЦ (МП) Климент і співрозмовник у правоохоронних органах.Перед цим російське пропагандистське видання «РИА Новости» поширило відео, нібито отримане від очевидців з Лаври, на якому митрополит Павло (Лебідь) заявив, що 1 квітня о 07:30 йому висунули підозру і що правоохоронці прийшли до його помешкання з обшуками.росЗМІ з посиланням нібито на очевидців повідомило, що співробітники СБУ вже почали обшукувати 42-й корпус лаври, де живе Павло (Лебідь).Климент розповів, що підозру Павлу (Лебедю) правоохоронці вручили за його висловлювання про ПЦУ і вселенський патріархат.Сам Павло на відео зазначив, що йому закидають те, що він нібито «прокляв президента», а він цього, мовляв, не робив.«Я сказав слова з Євангелія , що наші сльози не впадуть на землю, а впадуть на тих людей, які роблять ці чвари. Я не називав хто робить, що робить — я процитував слова», — сказав він.

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