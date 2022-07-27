У Луцьку підпалили квартиру військовослужбовця





Інцидент трапився зранку у суботу, 1 квітня, Юрій Крошко у фейсбуці.



Пожежу ліквідували співробітники управління ДСНС, вогнем пошкоджено вхідні двері і частину помешкання.



«Наші поліцейські виявили пластикову ємність із запахом бензину, через яку, ймовірно, і відбулось загорання. На стіні зловмисники лишили напис з погрозами, що «в следующий раз предупреждать не будем», - повідомив у дописі.



Слідчі внесли відомості за цим фактом до ЄРДР за ч.1 ст.194 КК України.



Оперативники встановили транспортний засіб причетних до злочину, а також зображення самих фігурантів.







Завдяки ретельному аналізу та проведенню інших оперативних заходів складено орієнтовний маршрут зловмисників.



Волинські поліцейські орієнтували всі блок-пости та інші наряди поліції як на Волині, так і сусідніх областей з метою затримання вказаного автомобіля «Шкода». Зловмисників затримали правоохоронці в сусідній області.



«Менш, ніж за годину, був встановлений транспортний засіб, а менш, ніж за дві години, причетні вже були затримані», - розповів Юрій Крошко.



Зараз з ними проводяться необхідні процесуальні заходи, в подальшому фігуранти будуть затримані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку невідомі підпалили квартиру адвоката, який зараз є військовослужбовцем, бійцем однієї з бригад ТрО.Інцидент трапився зранку у суботу, 1 квітня, повідомив начальник ГУНП у Волинській областіу фейсбуці.Пожежу ліквідували співробітники управління ДСНС, вогнем пошкоджено вхідні двері і частину помешкання.«Наші поліцейські виявили пластикову ємність із запахом бензину, через яку, ймовірно, і відбулось загорання. На стіні зловмисники лишили напис з погрозами, що «в следующий раз предупреждать не будем», - повідомив у дописі.Слідчі внесли відомості за цим фактом до ЄРДР за ч.1 ст.194 КК України.Оперативники встановили транспортний засіб причетних до злочину, а також зображення самих фігурантів.Завдяки ретельному аналізу та проведенню інших оперативних заходів складено орієнтовний маршрут зловмисників.Волинські поліцейські орієнтували всі блок-пости та інші наряди поліції як на Волині, так і сусідніх областей з метою затримання вказаного автомобіля «Шкода». Зловмисників затримали правоохоронці в сусідній області.«Менш, ніж за годину, був встановлений транспортний засіб, а менш, ніж за дві години, причетні вже були затримані», - розповів Юрій Крошко.Зараз з ними проводяться необхідні процесуальні заходи, в подальшому фігуранти будуть затримані.

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