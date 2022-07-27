У Луцьку підпалили квартиру військовослужбовця

У Луцьку підпалили квартиру військовослужбовця
У Луцьку невідомі підпалили квартиру адвоката, який зараз є військовослужбовцем, бійцем однієї з бригад ТрО.

Інцидент трапився зранку у суботу, 1 квітня, повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко у фейсбуці.

Пожежу ліквідували співробітники управління ДСНС, вогнем пошкоджено вхідні двері і частину помешкання.

«Наші поліцейські виявили пластикову ємність із запахом бензину, через яку, ймовірно, і відбулось загорання. На стіні зловмисники лишили напис з погрозами, що «в следующий раз предупреждать не будем», - повідомив у дописі.

Слідчі внесли відомості за цим фактом до ЄРДР за ч.1 ст.194 КК України.

Оперативники встановили транспортний засіб причетних до злочину, а також зображення самих фігурантів.

У Луцьку підпалили квартиру військовослужбовця


Завдяки ретельному аналізу та проведенню інших оперативних заходів складено орієнтовний маршрут зловмисників.

Волинські поліцейські орієнтували всі блок-пости та інші наряди поліції як на Волині, так і сусідніх областей з метою затримання вказаного автомобіля «Шкода». Зловмисників затримали правоохоронці в сусідній області.

«Менш, ніж за годину, був встановлений транспортний засіб, а менш, ніж за дві години, причетні вже були затримані», - розповів Юрій Крошко.

Зараз з ними проводяться необхідні процесуальні заходи, в подальшому фігуранти будуть затримані.

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Теги: Злочин, Крошко, поліція, підпал, військовослужбовець
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