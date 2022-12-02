Митрополит Павло в залі суду заявив, що «ніколи не був на боці агресії»

Митрополит Павло в залі суду заявив, що «ніколи не був на боці агресії»
Підозрюваний митрополит УПЦ МП та намісник Лаври Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про росію.

Про це повідомляє "Українська правда".

Павло, коментуючи підозру від СБУ, заявив, що він проти агресії.

"Я нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували. Це політична справа.

Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав Павло, коментуючи підозру від СБУ.

СБУ та Офіс генпрокурора оприлюднили деталі підозри.

Зазначається, що вони встановили, що Лебідь у своїх публічних виступах "неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора".

Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

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Теги: СБУ, УПЦ МП, підозра
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