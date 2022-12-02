Митрополит Павло в залі суду заявив, що «ніколи не був на боці агресії»

Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про росію.



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Павло, коментуючи



"Я нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували. Це політична справа.



Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав Павло, коментуючи підозру від СБУ.



СБУ та Офіс генпрокурора оприлюднили деталі підозри.



Зазначається, що вони встановили, що Лебідь у своїх публічних виступах "неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора".



Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підозрюваний митрополит УПЦ МП та намісник Лавриу залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про росію.Про це повідомляє "Українська правда" Павло, коментуючи підозру від СБУ , заявив, що він проти агресії."Я нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували. Це політична справа.Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав Павло, коментуючи підозру від СБУ.СБУ та Офіс генпрокурора оприлюднили деталі підозри.Зазначається, що вони встановили, що Лебідь у своїх публічних виступах "неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора".Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

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