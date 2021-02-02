У Ковелі водій вантажівки пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 15:32
У Ковелі водій вантажівки порушив правила дорожнього руху і хотів «відкупитися».
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.
Вчора, близько 14-ї години, у місті Ковелі патрульні зупинили 56-річного керманича вантажівки через порушення ПДР. Чоловік проігнорував вимогу дорожнього знаку 3.34 «Зупинка заборонена».
«Коли ж інспектори почали складати на чоловіка адміністративний матеріал, він почав пропонувати їм неправомірну вигоду. Поліцейські ж неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність. Але пізніше громадянин поклав до документів грошові кошти та передав їх поліцейським», – ідеться у повідомленні.
Охоронці порядку склали на правопорушника постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу. За такі дії чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.
Вчора, близько 14-ї години, у місті Ковелі патрульні зупинили 56-річного керманича вантажівки через порушення ПДР. Чоловік проігнорував вимогу дорожнього знаку 3.34 «Зупинка заборонена».
«Коли ж інспектори почали складати на чоловіка адміністративний матеріал, він почав пропонувати їм неправомірну вигоду. Поліцейські ж неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність. Але пізніше громадянин поклав до документів грошові кошти та передав їх поліцейським», – ідеться у повідомленні.
Охоронці порядку склали на правопорушника постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу. За такі дії чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.
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