У Ковелі водій вантажівки пропонував патрульним хабар

У Ковелі водій вантажівки порушив правила дорожнього руху і хотів «відкупитися».Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.Вчора, близько 14-ї години, у місті Ковелі патрульні зупинили 56-річного керманича вантажівки через порушення ПДР. Чоловік проігнорував вимогу дорожнього знаку 3.34 «Зупинка заборонена».«Коли ж інспектори почали складати на чоловіка адміністративний матеріал, він почав пропонувати їм неправомірну вигоду. Поліцейські ж неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність. Але пізніше громадянин поклав до документів грошові кошти та передав їх поліцейським», – ідеться у повідомленні.Охоронці порядку склали на правопорушника постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу. За такі дії чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.