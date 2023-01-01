Показали момент зіткнення автомобіля та мотоцикла в Луцьку
Сьогодні, 16:00
Камери, що на проспекті Відродження, зафіксували момент ДТП за участю мотоцикла та автомобіля.
Відео опублікували на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилась 30 березня близько 20 години учора. Водій Hyundai Matrix не надав переваги у русі мотоциклісту та зіткнувся з ним. Внаслідок цього 18-річний водій двоколісного та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Водій автомобіля, залишивши транспортний засіб, з місця події зник.
Згодом його розшукали. Утікач – 43-річний лучанин.
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Відео опублікували на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилась 30 березня близько 20 години учора. Водій Hyundai Matrix не надав переваги у русі мотоциклісту та зіткнувся з ним. Внаслідок цього 18-річний водій двоколісного та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Водій автомобіля, залишивши транспортний засіб, з місця події зник.
Згодом його розшукали. Утікач – 43-річний лучанин.
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