Показали момент зіткнення автомобіля та мотоцикла в Луцьку





Відео опублікували на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.



Нагадаємо,



Згодом його









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Камери, що на проспекті Відродження, зафіксували момент ДТП за участю мотоцикла та автомобіля.Відео опублікували на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилась 30 березня близько 20 години учора. Водій Hyundai Matrix не надав переваги у русі мотоциклісту та зіткнувся з ним. Внаслідок цього 18-річний водій двоколісного та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Водій автомобіля, залишивши транспортний засіб, з місця події зник.Згодом його розшукали . Утікач – 43-річний лучанин.

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