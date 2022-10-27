Розшукують водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік, залишивши авто

Розшукують водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік, залишивши авто
Водій автомобіля Hyundai, який 30 березня близько 20.00 збив мотоцикліста, залишив авто на місці автопригоди та втік. Нині поліцейські працюють над встановленням місця перебування водія.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області Інформаційному агентству Волинські Новини, дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 20 години учора. Водій Hyundai Matrix не надав переваги у русі мотоциклісту та зіткнувся з ним. Внаслідок цього 18-річний водій двоколісного та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Водій автомобіля, залишивши транспортний засіб, з місця події зник.

Слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські працюють над встановленням місця перебування водія-порушника.

Нагадаємо, ДТП трапилася вчора ввечері на перехресті проспекту Відродження та вулиць Ветеранів і Писаревського. Легковик Ford підрізав мотоцикліста. Постраждало двоє осіб, 18-річний водій та 16-річний пасажир.

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Теги: ДТП, Луцьк, мотоцикліст
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