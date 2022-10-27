Розшукують водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік, залишивши авто





Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області



Слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські працюють над встановленням місця перебування водія-порушника.



Нагадаємо, ДТП трапилася вчора ввечері на перехресті проспекту Відродження та вулиць Ветеранів і Писаревського. Легковик Ford підрізав мотоцикліста. Постраждало двоє осіб, 18-річний водій та 16-річний пасажир.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водій автомобіля Hyundai, який 30 березня близько 20.00 збив мотоцикліста, залишив авто на місці автопригоди та втік . Нині поліцейські працюють над встановленням місця перебування водія.Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області Інформаційному агентству Волинські Новини , дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 20 години учора. Водій Hyundai Matrix не надав переваги у русі мотоциклісту та зіткнувся з ним. Внаслідок цього 18-річний водій двоколісного та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Водій автомобіля, залишивши транспортний засіб, з місця події зник.Слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські працюють над встановленням місця перебування водія-порушника.Нагадаємо, ДТП трапилася вчора ввечері на перехресті проспекту Відродження та вулиць Ветеранів і Писаревського. Легковик Ford підрізав мотоцикліста. Постраждало двоє осіб, 18-річний водій та 16-річний пасажир.

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