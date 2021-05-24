Терапія стрільбою з лука: «Луцькі соколи» тренують військових

Терапія стрільбою з лука: «Луцькі соколи» тренують військових
У клубі "Луцькі соколи" військовослужбовці, котрі перебувають на відновленні у волинських медзакладах після отриманих травм, навчаються стрільбі з лука. Одне з тренувань організували 30 березня.

Як розповів Суспільному тренер клубу Олег Дучимінський, цього дня на заняття прийшли 13 військовослужбовців. Це бійці з Волині, Житомирщини та Запоріжжя.

Такі тренування у рамках програми психологічної реабілітації проводять для воїнів, котрі відновлюються у Центрі реабілітації учасників бойових дій в Луцьку та Волинському обласному госпіталі ветеранів війни.

"Такі тренування у нас відбуваються двічі на тиждень на базі 19 школи. Хлопці були на милицях, стрибали на одній нозі, з пораненнями в голову, черепно-мозковими травмами, контузіями", – говорить Олег Дучимінський.

Як зазначив тренер зі стрільби з лука, про такі тренування бійці відгукуються позитивно, а на самих заняттях сміються та жартують.

"Маємо зворотний зв'язок, бо я їх всіх анкетую, де вони описують свої емоції та розповідають про результат від стрільби з лука. Вони щасливі, сміються. Для них це інший світ. Така реабілітація проходить зсередини люди", – говорить Олег Дучимінський.

З його слів, лучний спорт вимагає від людини великої концентрації уваги. "Це також управління м'язами рук, спини, живота, ніг, одночасного контролю рухів, рівновага, окомір, послідовність маніпуляцій з луком, прицілювання – дуже багато таких задач ставиться і це допомагає бійцям відновлюватися", – каже тренер.
Терапія стрільбою з лука: «Луцькі соколи» тренують військових

Заняття для захисників відбуваються щовівторка та щочетверга.

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Теги: Луцьк, стрільба з лука
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