Терапія стрільбою з лука: «Луцькі соколи» тренують військових





Як розповів Олег Дучимінський, цього дня на заняття прийшли 13 військовослужбовців. Це бійці з Волині, Житомирщини та Запоріжжя.



Такі тренування у рамках програми психологічної реабілітації проводять для воїнів, котрі відновлюються у Центрі реабілітації учасників бойових дій в Луцьку та Волинському обласному госпіталі ветеранів війни.



"Такі тренування у нас відбуваються двічі на тиждень на базі 19 школи. Хлопці були на милицях, стрибали на одній нозі, з пораненнями в голову, черепно-мозковими травмами, контузіями", – говорить Олег Дучимінський.



Як зазначив тренер зі стрільби з лука, про такі тренування бійці відгукуються позитивно, а на самих заняттях сміються та жартують.



"Маємо зворотний зв'язок, бо я їх всіх анкетую, де вони описують свої емоції та розповідають про результат від стрільби з лука. Вони щасливі, сміються. Для них це інший світ. Така реабілітація проходить зсередини люди", – говорить Олег Дучимінський.



З його слів, лучний спорт вимагає від людини великої концентрації уваги. "Це також управління м'язами рук, спини, живота, ніг, одночасного контролю рухів, рівновага, окомір, послідовність маніпуляцій з луком, прицілювання – дуже багато таких задач ставиться і це допомагає бійцям відновлюватися", – каже тренер.



Заняття для захисників відбуваються щовівторка та щочетверга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У клубі "Луцькі соколи" військовослужбовці, котрі перебувають на відновленні у волинських медзакладах після отриманих травм, навчаються стрільбі з лука. Одне з тренувань організували 30 березня.Як розповів Суспільному тренер клубу, цього дня на заняття прийшли 13 військовослужбовців. Це бійці з Волині, Житомирщини та Запоріжжя.Такі тренування у рамках програми психологічної реабілітації проводять для воїнів, котрі відновлюються у Центрі реабілітації учасників бойових дій в Луцьку та Волинському обласному госпіталі ветеранів війни."Такі тренування у нас відбуваються двічі на тиждень на базі 19 школи. Хлопці були на милицях, стрибали на одній нозі, з пораненнями в голову, черепно-мозковими травмами, контузіями", – говорить Олег Дучимінський.Як зазначив тренер зі стрільби з лука, про такі тренування бійці відгукуються позитивно, а на самих заняттях сміються та жартують."Маємо зворотний зв'язок, бо я їх всіх анкетую, де вони описують свої емоції та розповідають про результат від стрільби з лука. Вони щасливі, сміються. Для них це інший світ. Така реабілітація проходить зсередини люди", – говорить Олег Дучимінський.З його слів, лучний спорт вимагає від людини великої концентрації уваги. "Це також управління м'язами рук, спини, живота, ніг, одночасного контролю рухів, рівновага, окомір, послідовність маніпуляцій з луком, прицілювання – дуже багато таких задач ставиться і це допомагає бійцям відновлюватися", – каже тренер.Заняття для захисників відбуваються щовівторка та щочетверга.

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