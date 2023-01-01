Батькам загиблого Героя з Волині Вадима Гаврисюка вручили нагороду сина
Сьогодні, 09:30
Вадиму Гаврисюку з Локач назавжди 24 роки. Він загинув 31 жовтня 2022 року.
Про це пише газета «Селянське життя».
Змалку Вадим мріяв про військову службу. Після навчання у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, вступив на навчання до Одеської військової академії, яку закінчив у 2020 році з відзнакою. У жовтні 2020 – липні 2021 року брав участь у військових діях в ООС на сході України. Під час військової служби здійснив близько 40 стрибків з парашутом та отримав посвідчення інструктора повітрянодесантної підготовки, неодноразово брав участь у військових парадах.
З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну перебував на передовій, брав участь у бойових діях на Київщині: в Чорнобилі, Гостомелі, Бучі, Ворзелі, Ірпені. Пізніше – на Херсонщині та Донеччині. Під селом Богородичним Краматорського району отримав поранення. Указом Президента України 4 квітня 2022 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Після лікування брав участь у боях під Сватовим в Луганській області, де й загинув.
Указом Президента України від 4 серпня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старшого лейтенанта ЗСУ Вадима Васильовича Гаврисюка відзначено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
У середу, 29 березня, під час чергової сесії Локачинської селищної ради, представники Першого відділу Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з селищним головою Богданом Іусом вручили нагороду загиблого Героя його батькам – Василю та Орисі Гаврисюкам.
Також на сесії депутати Локачинської селищної ради перейменували вулицю в Локачах, де проживав Герой з батьками, на вулицю Вадима Гаврисюка.
Всіх, хто хоче підтримати родину нашого захисника, просять підписати петицію про присвоєння військовослужбовцю Гаврисюку Вадиму Васильовичу звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно).
Петицію на присвоєння ордена «Золота Зірка» можна підписати за посиланням.
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Про це пише газета «Селянське життя».
Змалку Вадим мріяв про військову службу. Після навчання у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, вступив на навчання до Одеської військової академії, яку закінчив у 2020 році з відзнакою. У жовтні 2020 – липні 2021 року брав участь у військових діях в ООС на сході України. Під час військової служби здійснив близько 40 стрибків з парашутом та отримав посвідчення інструктора повітрянодесантної підготовки, неодноразово брав участь у військових парадах.
З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну перебував на передовій, брав участь у бойових діях на Київщині: в Чорнобилі, Гостомелі, Бучі, Ворзелі, Ірпені. Пізніше – на Херсонщині та Донеччині. Під селом Богородичним Краматорського району отримав поранення. Указом Президента України 4 квітня 2022 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Після лікування брав участь у боях під Сватовим в Луганській області, де й загинув.
Указом Президента України від 4 серпня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старшого лейтенанта ЗСУ Вадима Васильовича Гаврисюка відзначено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
У середу, 29 березня, під час чергової сесії Локачинської селищної ради, представники Першого відділу Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з селищним головою Богданом Іусом вручили нагороду загиблого Героя його батькам – Василю та Орисі Гаврисюкам.
Також на сесії депутати Локачинської селищної ради перейменували вулицю в Локачах, де проживав Герой з батьками, на вулицю Вадима Гаврисюка.
Всіх, хто хоче підтримати родину нашого захисника, просять підписати петицію про присвоєння військовослужбовцю Гаврисюку Вадиму Васильовичу звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно).
Петицію на присвоєння ордена «Золота Зірка» можна підписати за посиланням.
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