Росія у війні проти України втратила близько 173 360 вояків
Сьогодні, 09:20
Росія у війні проти України втратила близько 173 360 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 173 360 (+460) осіб ліквідовано,
танків – 3 615 (+5) од,
бойових броньованих машин – 6 977 (+3) од,
артилерійських систем – 2 675 (+4) од,
РСЗВ – 526 (+0) од,
засобів ППО – 278 (+0) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248 (+9) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 521 (+3) од,
спеціальної техніки – 294 (+3) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 173 360 (+460) осіб ліквідовано,
танків – 3 615 (+5) од,
бойових броньованих машин – 6 977 (+3) од,
артилерійських систем – 2 675 (+4) од,
РСЗВ – 526 (+0) од,
засобів ППО – 278 (+0) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248 (+9) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 521 (+3) од,
спеціальної техніки – 294 (+3) од.
Дані уточнюються.
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