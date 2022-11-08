Захисники знищили вночі 9 «шахедів»

Захисники знищили вночі 9 «шахедів»
Вночі 31 березня Росія застосувала 10 безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки на Україну, 9 із них сили протиповітряної оборони збили.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 9 з них знищили наші захисники", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Росія застосувала ЗРК С-300, здійснив вночі 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова.

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Теги: Росія, Україна, війна, безпілотники
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