Захисники знищили вночі 9 «шахедів»





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



"Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 9 з них знищили наші захисники", - йдеться в повідомленні.



Крім того, Росія застосувала ЗРК С-300, здійснив вночі 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 31 березня Росія застосувала 10 безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки на Україну, 9 із них сили протиповітряної оборони збили.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ."Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 9 з них знищили наші захисники", - йдеться в повідомленні.Крім того, Росія застосувала ЗРК С-300, здійснив вночі 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова.

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