У Бучі росіяни вбили понад 1400 українців, – Зеленський
Сьогодні, 10:30
У місті Буча на Київщині російські окупанти вбили понад 1,4 тисяч українських громадян.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі.
"Буча і Бучанський район. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних", - йдеться в повідомленні.
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Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі.
"Буча і Бучанський район. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних", - йдеться в повідомленні.
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