У Бахмуті зменшилися темпи наступу росіян, – ISW





Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише



Темпи наступу росіян у районі Бахмута зменшуються. Аналітики з посиланням на заяви полковника Євгена Межевікіна повідомили, що ворожі атаки в районі міста сповільнилися. Крім того, ЗСУ запобігли неминучій загрозі оточенню.



"Межевікін заявив, що раніше російські війська могли розпочати одночасні наступи на всіх напрямках у районі Бахмута, але тепер ці можливості зменшуються. Українські сили стабілізували свої фланги на північ і південь від Бахмута, російські сили зараз зосереджені на бої через саме місто", - наголошуюь в ISW.



Окупанти продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 30 березня. Геолокаційні кадри за 29 березня показують, що бойовики ПВК "Вагнера" досягли незначних успіхів у південній частині міста.



До слова, російські блогеи заявили, що окупанти захопили адміністративну будівлю Бахмута, хоч візуального підтвердження цим твердженням аналітики не спостерігали, наголошують в ISW.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська суттєво знизили темпи наступу у Бахмуті Донецької області. ЗСУ зуміли запобігли оточенню міста ворогом.Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише ТСН Темпи наступу росіян у районі Бахмута зменшуються. Аналітики з посиланням на заяви полковникаповідомили, що ворожі атаки в районі міста сповільнилися. Крім того, ЗСУ запобігли неминучій загрозі оточенню."Межевікін заявив, що раніше російські війська могли розпочати одночасні наступи на всіх напрямках у районі Бахмута, але тепер ці можливості зменшуються. Українські сили стабілізували свої фланги на північ і південь від Бахмута, російські сили зараз зосереджені на бої через саме місто", - наголошуюь в ISW.Окупанти продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 30 березня. Геолокаційні кадри за 29 березня показують, що бойовики ПВК "Вагнера" досягли незначних успіхів у південній частині міста.До слова, російські блогеи заявили, що окупанти захопили адміністративну будівлю Бахмута, хоч візуального підтвердження цим твердженням аналітики не спостерігали, наголошують в ISW.

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