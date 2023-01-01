У Бахмуті зменшилися темпи наступу росіян, – ISW

У Бахмуті зменшилися темпи наступу росіян, – ISW
Російські окупаційні війська суттєво знизили темпи наступу у Бахмуті Донецької області. ЗСУ зуміли запобігли оточенню міста ворогом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише ТСН.

Темпи наступу росіян у районі Бахмута зменшуються. Аналітики з посиланням на заяви полковника Євгена Межевікіна повідомили, що ворожі атаки в районі міста сповільнилися. Крім того, ЗСУ запобігли неминучій загрозі оточенню.

"Межевікін заявив, що раніше російські війська могли розпочати одночасні наступи на всіх напрямках у районі Бахмута, але тепер ці можливості зменшуються. Українські сили стабілізували свої фланги на північ і південь від Бахмута, російські сили зараз зосереджені на бої через саме місто", - наголошуюь в ISW.
У Бахмуті зменшилися темпи наступу росіян, – ISW


Окупанти продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 30 березня. Геолокаційні кадри за 29 березня показують, що бойовики ПВК "Вагнера" досягли незначних успіхів у південній частині міста.

До слова, російські блогеи заявили, що окупанти захопили адміністративну будівлю Бахмута, хоч візуального підтвердження цим твердженням аналітики не спостерігали, наголошують в ISW.

У Бахмуті зменшилися темпи наступу росіян, – ISW


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Теги: Бахмут, Росія, наступ, окупанти
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