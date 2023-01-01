Суд призначив 170 тисяч штрафу затриманому на «Ягодині» ухилянту

Суд призначив 170 тисяч штрафу затриманому на «Ягодині» ухилянту
У Ковельському районі суд призначив 170 тисяч гривень штрафу ухилянту, який хотів виїхати з України завдяки підробленим документам.

Про це сьогодні повідомляє ZAXID.NET.

Як йдеться у вироку Любомльського суду, у листопаді минулого року обвинувачений Олександр Яшин (Щіпцов) в інтернеті знайшов людей, які пообіцяли виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон. Чоловік замовив у них підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби.

На початку грудня виконавці віддали чоловікові підробки, за це він заплатив 3 тисячі доларів. Хто ж саме виготовив ці документи, слідство так і не встановило.

Вже 4 грудня чоловік спробував виїхати з України. Під час проходження прикордонного контролю в «Ягодині» він надав для перевірки підроблені документи, але фальшивку розпізнали. Щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа) та ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 358 КК України (підробка документа за попередньою змовою осіб).

Чоловікові загрожувало до п’яти років тюрми. Однак обвинувачений Олександр Я. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Відтак замість ув’язнення суддя Степан Чишій призначив 170 тис. грн штрафу. На це покарання чоловік погодився. Окрім цього, він повинен оплатити понад 4 тис. грн за експертизи.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони ще можуть оскаржити його в апеляційному суді. Однак судячи з того, що обвинувачений і прокурор дійшли згоди та домовились про покарання, апеляції подавати не будуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, ухилянт, суд, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
а звідки такі суми? від якого прожиткового мінімуму?
Відповісти
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть росіяни та білоруси
Сьогодні, 11:07
У Бахмуті зменшилися темпи наступу росіян, – ISW
Сьогодні, 10:56
Суд призначив 170 тисяч штрафу затриманому на «Ягодині» ухилянту
Сьогодні, 10:42
У Бучі росіяни вбили понад 1400 українців, – Зеленський
Сьогодні, 10:30
Розшукують водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік, залишивши авто
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
На Волині бабусю, яка продала пачку цигарок, оштрафували на понад 6 тисяч гривень На Волині бабусю, яка продала пачку цигарок, оштрафували на понад 6 тисяч гривень
03 березень, 15:45
На Волині судили дівчину, яка побила неповнолітню На Волині судили дівчину, яка побила неповнолітню
10 лютий, 19:22
Психіатра з Волині оштрафували на 34 тисячі за виманювання грошей в ухилянта Психіатра з Волині оштрафували на 34 тисячі за виманювання грошей в ухилянта
18 січень, 12:45
Драгер показав у небо: у Луцьку нетверезого керманича позбавили прав Драгер показав у небо: у Луцьку нетверезого керманича позбавили прав
15 січень, 07:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть росіяни та білоруси
Сьогодні, 11:07
 0
У Бахмуті зменшилися темпи наступу росіян, – ISW
Сьогодні, 10:56
 0
Суд призначив 170 тисяч штрафу затриманому на «Ягодині» ухилянту
Сьогодні, 10:42
 0
У Бучі росіяни вбили понад 1400 українців, – Зеленський
Сьогодні, 10:30
 0
Розшукують водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік, залишивши авто
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8