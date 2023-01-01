Суд призначив 170 тисяч штрафу затриманому на «Ягодині» ухилянту





Про це сьогодні



Як йдеться у вироку Любомльського суду, у листопаді минулого року обвинувачений Олександр Яшин (Щіпцов) в інтернеті знайшов людей, які пообіцяли виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон. Чоловік замовив у них підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби.



На початку грудня виконавці віддали чоловікові підробки, за це він заплатив 3 тисячі доларів. Хто ж саме виготовив ці документи, слідство так і не встановило.



Вже 4 грудня чоловік спробував виїхати з України. Під час проходження прикордонного контролю в «Ягодині» він надав для перевірки підроблені документи, але фальшивку розпізнали. Щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа) та ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 358 КК України (підробка документа за попередньою змовою осіб).



Чоловікові загрожувало до п’яти років тюрми. Однак обвинувачений Олександр Я. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Відтак замість ув’язнення суддя Степан Чишій призначив 170 тис. грн штрафу. На це покарання чоловік погодився. Окрім цього, він повинен оплатити понад 4 тис. грн за експертизи.



Вирок поки не набрав законної сили, сторони ще можуть оскаржити його в апеляційному суді. Однак судячи з того, що обвинувачений і прокурор дійшли згоди та домовились про покарання, апеляції подавати не будуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі суд призначив 170 тисяч гривень штрафу ухилянту, який хотів виїхати з України завдяки підробленим документам.Про це сьогодні повідомляє ZAXID.NET.Як йдеться у вироку Любомльського суду, у листопаді минулого року обвинуваченийв інтернеті знайшов людей, які пообіцяли виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон. Чоловік замовив у них підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби.На початку грудня виконавці віддали чоловікові підробки, за це він заплатив 3 тисячі доларів. Хто ж саме виготовив ці документи, слідство так і не встановило.Вже 4 грудня чоловік спробував виїхати з України. Під час проходження прикордонного контролю в «Ягодині» він надав для перевірки підроблені документи, але фальшивку розпізнали. Щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа) та ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 358 КК України (підробка документа за попередньою змовою осіб).Чоловікові загрожувало до п’яти років тюрми. Однак обвинуваченийуклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Відтак замість ув’язнення суддяпризначив 170 тис. грн штрафу. На це покарання чоловік погодився. Окрім цього, він повинен оплатити понад 4 тис. грн за експертизи.Вирок поки не набрав законної сили, сторони ще можуть оскаржити його в апеляційному суді. Однак судячи з того, що обвинувачений і прокурор дійшли згоди та домовились про покарання, апеляції подавати не будуть.

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