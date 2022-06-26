Уряд заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть росіяни та білоруси

Українським спортсменам не можна буде змагатися на турнірах, де будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі. Відповідне рішення ухвалене Кабінетом Міністрів України.Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів Українив ефірі телемарафону "Єдині Новини", передає Суспільне.Протокольне рішення, яке ухвалив Уряд України, було подане за пропозицією Міністра молоді та спорту України, а також президента НОК УкраїниЦе рішення поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024. На сайті Уряду України це "протокольне рішення" ще не опубліковане, як саме воно діятиме – невідомо."На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях <на Олімпіаду-2024> тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної", – заявив Немчінов.Це рішення – відповідь Уряду України на оновлені рекомендації МОК щодо участі в змаганнях атлетів з Росії та Білорусі. Згідно з рішенням Виконкому МОК, федераціям рекомендовано повертати атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Однак лише в індивідуальних змаганнях, не в командних стартах.Детального пояснення, як саме діятиме рішення Уряду України, немає. На одному й тому ж старті можуть проходити змаганнях в особистих та командних стартах – невідомо, чи поширюватиметься заборона на увесь турнір.