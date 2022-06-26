Уряд заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть росіяни та білоруси
Сьогодні, 11:07
Українським спортсменам не можна буде змагатися на турнірах, де будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі. Відповідне рішення ухвалене Кабінетом Міністрів України.
Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в ефірі телемарафону "Єдині Новини", передає Суспільне.
Протокольне рішення, яке ухвалив Уряд України, було подане за пропозицією Міністра молоді та спорту України, а також президента НОК України Вадима Гутцайта. Це рішення поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024. На сайті Уряду України це "протокольне рішення" ще не опубліковане, як саме воно діятиме – невідомо.
"На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях <на Олімпіаду-2024> тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної", – заявив Немчінов.
Це рішення – відповідь Уряду України на оновлені рекомендації МОК щодо участі в змаганнях атлетів з Росії та Білорусі. Згідно з рішенням Виконкому МОК, федераціям рекомендовано повертати атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Однак лише в індивідуальних змаганнях, не в командних стартах.
Детального пояснення, як саме діятиме рішення Уряду України, немає. На одному й тому ж старті можуть проходити змаганнях в особистих та командних стартах – невідомо, чи поширюватиметься заборона на увесь турнір.
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Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в ефірі телемарафону "Єдині Новини", передає Суспільне.
Протокольне рішення, яке ухвалив Уряд України, було подане за пропозицією Міністра молоді та спорту України, а також президента НОК України Вадима Гутцайта. Це рішення поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024. На сайті Уряду України це "протокольне рішення" ще не опубліковане, як саме воно діятиме – невідомо.
"На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях <на Олімпіаду-2024> тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної", – заявив Немчінов.
Це рішення – відповідь Уряду України на оновлені рекомендації МОК щодо участі в змаганнях атлетів з Росії та Білорусі. Згідно з рішенням Виконкому МОК, федераціям рекомендовано повертати атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Однак лише в індивідуальних змаганнях, не в командних стартах.
Детального пояснення, як саме діятиме рішення Уряду України, немає. На одному й тому ж старті можуть проходити змаганнях в особистих та командних стартах – невідомо, чи поширюватиметься заборона на увесь турнір.
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