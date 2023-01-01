СБУ викрила начальницю Житомирської митниці на системній корупції





Про це



За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного із начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.

Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари.



В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.



Під час контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували два факти отримання хабарів.



За результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано «на гарячому» під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.



Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів.



Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.



Це відбувається на виконання вказівки Президента України щодо посилення системної роботи у сфері протидії корупції та тіньовим механізмам на митниці, а також для забезпечення сталого функціонування фінансової системи держави в умовах воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України припинила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. До незаконних оборудок причетне керівництво цієї установи, яке систематично «обкладало даниною» місцевих бізнесменів.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного із начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари.В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.Під час контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували два факти отримання хабарів.За результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано «на гарячому» під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів.Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.Це відбувається на виконання вказівки Президента України щодо посилення системної роботи у сфері протидії корупції та тіньовим механізмам на митниці, а також для забезпечення сталого функціонування фінансової системи держави в умовах воєнного стану.

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