Розшукують волинянина, який не повернувся додому
Сьогодні, 11:35
Поліція розшукує 45-річного жителя міста Володимира Віктора Васильовича Хомича.
Про це повідомили у спільноті Твій Володимир із посиланням на поліцію міста Володимира.
24 березня 2023 року близько 12:00 він вийшов із свого будинку та пішов у невідомому напрямку, наразі його місцеперебування невідоме.
Чоловік був одягнутий у флісову військову кофту, чорні штани джинсові та взутий у кросівки.
Прикмети: зріст 170, худорлявої тілобудови, шрам на лобі, коротко стрижений, документів що підтверджують його особу при собі не мав.
Людей, які володіють інформацією про чоловіка, просять зателефонувати за номерами телефонів: 0634661066; 0502077200 або 102.
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Про це повідомили у спільноті Твій Володимир із посиланням на поліцію міста Володимира.
24 березня 2023 року близько 12:00 він вийшов із свого будинку та пішов у невідомому напрямку, наразі його місцеперебування невідоме.
Чоловік був одягнутий у флісову військову кофту, чорні штани джинсові та взутий у кросівки.
Прикмети: зріст 170, худорлявої тілобудови, шрам на лобі, коротко стрижений, документів що підтверджують його особу при собі не мав.
Людей, які володіють інформацією про чоловіка, просять зателефонувати за номерами телефонів: 0634661066; 0502077200 або 102.
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