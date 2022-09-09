Розшукують волинянина, який не повернувся додому

Розшукують волинянина, який не повернувся додому
Поліція розшукує 45-річного жителя міста Володимира Віктора Васильовича Хомича.

Про це повідомили у спільноті Твій Володимир із посиланням на поліцію міста Володимира.

24 березня 2023 року близько 12:00 він вийшов із свого будинку та пішов у невідомому напрямку, наразі його місцеперебування невідоме.

Чоловік був одягнутий у флісову військову кофту, чорні штани джинсові та взутий у кросівки.

Прикмети: зріст 170, худорлявої тілобудови, шрам на лобі, коротко стрижений, документів що підтверджують його особу при собі не мав.

Людей, які володіють інформацією про чоловіка, просять зателефонувати за номерами телефонів: 0634661066; 0502077200 або 102.

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Теги: Хомич, Володимир, розшук
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