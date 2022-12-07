Що буде з коледжем в історичній частині Луцька

Ігор Поліщук.







Позиція міськради



Днями на сайті міськради оприлюднили проєкт-звернення, який готувалися винести на розгляд міських депутатів. Як розповів директор міського департаменту економічної політики Борис Смаль, причина у тому, що через коледж влада не має доступу до орендованих підземель, де планують відкрити туристичний об'єкт.



На реконструкцію підземель витратили мільйон 100 тисяч євро. Це грантові та міські кошти: "У міської ради, керівництва комунального підприємства немає права входу туди, як тільки через приміщення навчального закладу, ворота центральні в двір, які ми облаштовували, – закриті і доступу немає".



Окрім перенесення коледжу у "зверненні до Прем’єр-міністра України та міністра освіти і науки України про перешкоджання розвитку туризму та руйнування міжнародного іміджу міста Луцька та України" йшлося про заборону проводити екскурсії у підземелля, яке ще офіційно не відкрили, та звільнення директора навчального закладу.



Що кажуть у коледжі



Працівники коледжу підготували петицію до Луцької міськради, щоб зняти з розгляду питання про перенесення освітнього закладу. Як розповіла голова профспілкової організації Світлана Кізим, необхідну кількість підписів (300 – ред.) уже зібрали. Також підготували звернення міському голові.



"Ми пропонуємо до основного договору оренди укласти договір про співпрацю, про допуск, обумовити усі ці питання", – говорить Світлана Кізим.



Зі слів директора навчального закладу Ігоря Корчука, зараз в коледжі навчається дві тисячі студентів. Історичні підземелля частково використовують як укриття.



Додає: мають на це відповідні дозволи. Перенесення освітнього закладу називає економічно недоцільним.



Думка обласного управління освіти та заповідника



Як розповів заступник начальника управління освіти і науки області Олександр Ткачук, коледж харчових технологій – третій в області за величиною. Зараз він перебуває у державній власності.



"Якщо міська мерія має мільярд гривень, щоб збудувати альтернативне приміщення – можна про щось говорити, але просто перенести невідомо куди дві тисячі студентів це нереально", – каже Ткачук.



За коментарем також звернулося у Державний історико-культурний заповідник, на території якого із 1966-го року працює коледж. "У Законі України "Про культурні спадщини" сказано, що відповідальність є на користувачу. На даний момент там коледж працює, вони за ним доглядають, утримують", – сказав директор заповідника.







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