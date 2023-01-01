Волинські поліцейські-добровольці зі зведеного батальйону «Захід» вирушили в зону бойових дій

Відбулася чергова ротація волинських поліцейських зі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід».Про це повідомив очільник поліції Волиніна своїй сторінці у фейсбуці.«Побажав нашим хлопцям успішного виконання поставлених завдань, а головне – повертатись живими-здоровими», - написав Юрій Олександрович.За його словами, усі поліцейські мають бойовий досвід ще з 2014 року, дехто з часу повномасштабного вторгнення відправляється на Схід вперше.«Я впевнений, що вони з усім справляться. Бо мотивації і професіоналізму нашим поліцейським-добровольцям не бракує. Нехай Господь їх оберігає. Нехай поліцейські повертаються додому з перемогою», - зазначив начальник ГУНП у Волинській області.