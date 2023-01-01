Волинські поліцейські-добровольці зі зведеного батальйону «Захід» вирушили в зону бойових дій
Сьогодні, 12:40
Відбулася чергова ротація волинських поліцейських зі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід».
Про це повідомив очільник поліції Волині Юрій Крошко на своїй сторінці у фейсбуці.
«Побажав нашим хлопцям успішного виконання поставлених завдань, а головне – повертатись живими-здоровими», - написав Юрій Олександрович.
За його словами, усі поліцейські мають бойовий досвід ще з 2014 року, дехто з часу повномасштабного вторгнення відправляється на Схід вперше.
«Я впевнений, що вони з усім справляться. Бо мотивації і професіоналізму нашим поліцейським-добровольцям не бракує. Нехай Господь їх оберігає. Нехай поліцейські повертаються додому з перемогою», - зазначив начальник ГУНП у Волинській області.
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Про це повідомив очільник поліції Волині Юрій Крошко на своїй сторінці у фейсбуці.
«Побажав нашим хлопцям успішного виконання поставлених завдань, а головне – повертатись живими-здоровими», - написав Юрій Олександрович.
За його словами, усі поліцейські мають бойовий досвід ще з 2014 року, дехто з часу повномасштабного вторгнення відправляється на Схід вперше.
«Я впевнений, що вони з усім справляться. Бо мотивації і професіоналізму нашим поліцейським-добровольцям не бракує. Нехай Господь їх оберігає. Нехай поліцейські повертаються додому з перемогою», - зазначив начальник ГУНП у Волинській області.
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