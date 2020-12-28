Шахраї, серед яких волинянин, видурили у людей понад 200 тисяч гривень

Поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка ошукала людей на понад 200 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники кримінальної поліції, відділу кримінального аналізу, слідчого управління, Володимирського районного відділу поліції та інших підрозділів ГУНП встановили групу осіб, які налагодили шахрайську схему в інтернеті. Зловмисники розміщували оголошення про надання послуг, за які потрібно було сплатити наперед, але обіцяного замовники не отримували. Таким чином, вони встигли ошукати більше 30 осіб.Організував цю схему 37-річний житель Києва з двома співучасниками з Волині та Одещини, - усі раніше були засуджені за різні злочини.Днями оперативники спільно зі слідчими та управлінням КОРД провели у них одночасні санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони, планшети, банківські картки та інші речові докази.Нині всім трьом обрано запобіжні заходи – перебування під вартою.За скоєне їм загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.Наразі усі три фігуранти затримані в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури, їм повідомлено про підозру за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).