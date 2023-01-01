На Волині попрощались із Героєм Вадимом Гуньком

Вадимом Гунько.



Про це



"Батько трьох дітей, простий селянин взяв до рук зброю і разом з побратимами став на захист України. Десять місяців боротьби, за плечима – важкі пекельні бої. Під час виконання бойового завдання під Куп'янськом Вадим отримав важкі поранення. Лікарі Харківського військового шпиталю до останнього боролися за життя воїна. Та 27 березня свічка життя його згасла. Вадиму було 45. У нього залишились двоє донечок та син", - йдеться в повідомленні.



Попрощатися з Вадимом Гуньком прийшли рідні, земляки з Перевал та сусідніх сіл, бійці батальйону, де служив загиблий. В останню земну дорогу воїна проводжали коридором пошани, стоячи на колінах.



Поховання відбулося на Люблинецькому кладовищі. Земний спочинок наш земляк знайшов на рідній землі разом зі своїм побратимом, з яким в той день прощалася Люблинецька громада.



Маємо пам’ятати подвиг кожного Героя!



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турійщина попрощалась із воїном-захисникомПро це повідомили у Турійській громаді."Батько трьох дітей, простий селянин взяв до рук зброю і разом з побратимами став на захист України. Десять місяців боротьби, за плечима – важкі пекельні бої. Під час виконання бойового завдання під Куп'янськом Вадим отримав важкі поранення. Лікарі Харківського військового шпиталю до останнього боролися за життя воїна. Та 27 березня свічка життя його згасла. Вадиму було 45. У нього залишились двоє донечок та син", - йдеться в повідомленні.Попрощатися з Вадимом Гуньком прийшли рідні, земляки з Перевал та сусідніх сіл, бійці батальйону, де служив загиблий. В останню земну дорогу воїна проводжали коридором пошани, стоячи на колінах.Поховання відбулося на Люблинецькому кладовищі. Земний спочинок наш земляк знайшов на рідній землі разом зі своїм побратимом, з яким в той день прощалася Люблинецька громада.Маємо пам’ятати подвиг кожного Героя!

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