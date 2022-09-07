У Луцькій громаді перейменували кілька вулиць.Відповідне рішення сьогодні, 29 березня, ухвалили депутати міської ради.Таким чином, з 1 травня вулиця Хакімова (що у середмісті Луцька) отримала назву відомого митця — Миколи Кумановського.Ще одну з вулиць, що прилягає до вулиці Карбишева, депутати вирішили назвати Телевізійною. У цьому мікрорайоні міста буде ще і провулок Телевізійний, який з'єднає вулицю Телевізійна з Гущанською.Депутати міської ради затвердили назви вулиць ще у чотирьох населених пунктах, що знаходяться поблизу Луцька. Відтепер село Тарасове матиме вулицю Героїв Майдану, у селі Богушівка буде вулиця Володимирська, Веселкова - у селі Боголюби, а Ковельська - у смт Рокині.Як зазначають у проєкті рішення, це сприятиме якісному веденню адресного реєстру, реєстрації об’єктів нерухомого майна та об’єктів будівництва.Департамент житлово-комунального господарства забезпечить виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста.