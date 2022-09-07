У Луцькій громаді перейменували кілька вулиць

У Луцькій громаді перейменували кілька вулиць
У Луцькій громаді перейменували кілька вулиць.

Відповідне рішення сьогодні, 29 березня, ухвалили депутати міської ради.

Таким чином, з 1 травня вулиця Хакімова (що у середмісті Луцька) отримала назву відомого митця — Миколи Кумановського.

Ще одну з вулиць, що прилягає до вулиці Карбишева, депутати вирішили назвати Телевізійною. У цьому мікрорайоні міста буде ще і провулок Телевізійний, який з'єднає вулицю Телевізійна з Гущанською.

Депутати міської ради затвердили назви вулиць ще у чотирьох населених пунктах, що знаходяться поблизу Луцька. Відтепер село Тарасове матиме вулицю Героїв Майдану, у селі Богушівка буде вулиця Володимирська, Веселкова - у селі Боголюби, а Ковельська - у смт Рокині.

Як зазначають у проєкті рішення, це сприятиме якісному веденню адресного реєстру, реєстрації об’єктів нерухомого майна та об’єктів будівництва.

Департамент житлово-комунального господарства забезпечить виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці на будівлях міста.

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Теги: Луцьк, перейменування, вулиці
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