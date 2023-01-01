У Луцьку виділили 12 мільйонів на ремонт онкогематологічного відділення дитячої лікарні





Про це стало відомо під час засідання сесії Луцької міської ради у п'ятницю, 31 березня, пише



Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, до міськради звернулось керівництво Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства з проханням виділити кошти на ремонт онкогематологічного відділення закладу.



«У нас є онкогематологічне відділення у обласній дитячі лікарні, там лікується багато діток, близько 40% з них – з нашої громади. У зв’язку з будівництвом перинатального центру нинішнє відділення стало прохідним, а там треба, щоб була повна стерильність, вентиляція, бо в діток після хіміотерапії будь-який збудник може погіршити процес виліковування. Процент виліковування діток 80 і більше відсотків», - повідомив він.



Загальна кошторисна вартість проєкту – 28 мільйонів гривень. Ним передбачається створення онкогематологічного відділення у відділенні травматології і ортопедії, де можна буде облаштувати окремі палати з окремими санвузлами.



Урешті депутати виділили з бюджету міста на капремонт відділення онкогематології 12 мільйонів гривень як субвенцію для обласного бюджету, щоб заклад міг оголосити закупівлю і почати ремонт.



У перспективі після ремонту там зможуть навіть виконувати операції з пересадку кісткового мозку, що в нинішніх умовах зробити неможливо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Луцької міської ради проголосували за внесення змін до бюджету громади, якими передбачили 12 мільйонів гривень на ремонт онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні.Про це стало відомо під час засідання сесії Луцької міської ради у п'ятницю, 31 березня, пише ВСН Як повідомив Луцький міський голова, до міськради звернулось керівництво Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства з проханням виділити кошти на ремонт онкогематологічного відділення закладу.«У нас є онкогематологічне відділення у обласній дитячі лікарні, там лікується багато діток, близько 40% з них – з нашої громади. У зв’язку з будівництвом перинатального центру нинішнє відділення стало прохідним, а там треба, щоб була повна стерильність, вентиляція, бо в діток після хіміотерапії будь-який збудник може погіршити процес виліковування. Процент виліковування діток 80 і більше відсотків», - повідомив він.Загальна кошторисна вартість проєкту – 28 мільйонів гривень. Ним передбачається створення онкогематологічного відділення у відділенні травматології і ортопедії, де можна буде облаштувати окремі палати з окремими санвузлами.Урешті депутати виділили з бюджету міста на капремонт відділення онкогематології 12 мільйонів гривень як субвенцію для обласного бюджету, щоб заклад міг оголосити закупівлю і почати ремонт.У перспективі після ремонту там зможуть навіть виконувати операції з пересадку кісткового мозку, що в нинішніх умовах зробити неможливо.

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