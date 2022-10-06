В Боголюбах з’явиться нова відпочинкова зона





Про це стало відомо під час засідання сесії Луцької міської ради, пише



Зокрема, депутати погодили проєкт рішення Про затвердження громадянам Рудь О.П., Лучицькому О.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4551 га та зміну її цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) у с. Боголюби Луцького району Волинської області.



Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, заявники на околиці села на власній земельній ділянці хочуть зробити зону відпочинку, поставити альтанки і організувати там підприємницьку діяльність.



Депутати проєкт рішення підтримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Боголюби планують створити зону для відпочинку на приватній земельній ділянці.Про це стало відомо під час засідання сесії Луцької міської ради, пише ВСН Зокрема, депутати погодили проєкт рішення Про затвердження громадянампроекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4551 га та зміну її цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) у с. Боголюби Луцького району Волинської області.Як повідомив Луцький міський голова, заявники на околиці села на власній земельній ділянці хочуть зробити зону відпочинку, поставити альтанки і організувати там підприємницьку діяльність.Депутати проєкт рішення підтримали.

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