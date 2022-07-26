Які препарати будуть за е-рецептами: у МОЗ розвіяли міфи щодо нововведення

В Україні з 1 квітня для придбання рецептурних лікарських препаратів додається цифровий інструмент – "е-рецепт".Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ).Там зазначили, що в українців залишилось багато питань з цього приводу, тому вирішили відповісти на головні з них.У МОЗ назвали міфом те, що відтепер на всі ліки буде потрібен рецепт. Насправді рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. "МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом", - пояснили у МОЗ.Також у відомстві зазначили, що це неправда, що рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом. У МОЗ підкреслили, що ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. "При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший зокрема і при регулярному прийомі ліків", - сказали у відомстві.Крім того, у МОЗ назвали міфом, що за відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки. "За відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти", - зазначили в МОЗ.