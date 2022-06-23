Зеленський і лідери чотирьох країн приїхали до Бучі

Володимир Зеленський 31 березня прибув до Бучі разом з лідерами Словаччини, Хорватії, Словенії та Молдови, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час російської окупації.



Події транслює Офіс президента, пише



Зеленський прибув до Бучі у річницю звільнення з главою уряду Словаччини Едуардом Гегером, прем’єром Словенії Робером Голобом, прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем та президенткою Молдови Майєю Санду.



Лідери прибули до церкви Святого Апостола Андрія Первозванного, де були знайдені масові поховання вбитих мешканців Бучі.



Раніше повідомлялося, що лідери чотирьох країн прибули до Києва в п'ятницю, щоб взяти участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.



Інформація про проведення цього саміту не була публічною, візити іноземних лідерів не анонсували.

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