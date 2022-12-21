Як захистити свій акаунт від шахрайських дій: поради кіберполіції

Як захистити свій акаунт від шахрайських дій: поради кіберполіції
Щодня кількість шахрайств по Україні збільшується, і Волинь – не виключення. До відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області все частіше звертаються громадяни про те, що їхніми обліковими записами у соціальних мережах заволоділи невідомі особи. Це один із популярних видів шахрайств, метою якого є подальше використання акаунту в злочинних намірах.

Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.

Переважно, це відбувається через те, що більшість громадян не захищають свої акаунти, встановлюють прості паролі та переходять за «фішинговими посиланнями».

Кіберполіцейські рекомендують вберегти себе, встановивши спеціальний додаток, який буде генерувати код для доступу у ваші соціальні мережі (двохфакторна автентифікація).

Двофакторна автентифікація – це метод захисту для керування ідентичностями та доступом. Він вимагає дві форми ідентифікації для доступу до ресурсів і даних.

Види двофакторної автентифікації:

• Автентифікація за допомогою мобільних додатків

До прикладу: «Google Authenticator», або ж «Duo Mobile».

• Ключ безпеки

Для входу у соціальні мережі можна використовувати апаратний ключ автентифікації (токен). Зовні схожий на звичайні флешки, які можуть бути різних типів (пристрої, що підключаються через USB, Bluetooth або NFC) та мають різні функції. При виборі ключа звертайте увагу на характеристики. Купується у магазинах електроніки.

• SMS-перевірка

Ще один метод двофакторної автентифікації – надсилання SMS або текстового повідомлення на перевірений номер телефону. Щоб підтвердити ідентичність на сайті чи в програмі, користувачеві потрібно виконати вказані в повідомленні дії або скористатись одноразовим кодом.

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Теги: кіберполіція, поради, як захистити свій акаунт
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