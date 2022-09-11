На Волині збудують новий українсько-польський пункт пропуску

На Волині збудують новий українсько-польський пункт пропуску
Україна і Польща планують побудувати новий пункт пропуску «Адамчуки – Збереже» на кордоні у Волинській області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Відкриття пункту пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху «Адамчуки – Збереже» сприятиме розвантаженню решти переходів, зокрема щодо пропуску осіб та легкових автомобілів», - йдеться в повідомленні.
На Волині збудують новий українсько-польський пункт пропуску

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, Україна, пункт пропуску, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Приміські та міжміські автобуси мають рухатися до АС, а не їздити центральними вулицями Луцька, – Поліщук
Сьогодні, 16:45
У Луцьку виступили проти одностатевих партнерств
Сьогодні, 16:29
На Волині збудують новий українсько-польський пункт пропуску
Сьогодні, 15:59
Як захистити свій акаунт від шахрайських дій: поради кіберполіції
Сьогодні, 15:40
Лукашенко запропонував свій формат «перемир'я» між РФ та Україною
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
Холмщаки Волині пригадали історії свого примусового виселення. ВІДЕО Холмщаки Волині пригадали історії свого примусового виселення. ВІДЕО
11 вересень, 2022, 15:04
Україна і Польща розвантажать волинський пункту пропуску, де страйкують польські водії Україна і Польща розвантажать волинський пункту пропуску, де страйкують польські водії
08 вересень, 2022, 22:14
Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО
27 травень, 2022, 08:35
На Волині відкриють пункт пропуску на кордоні з Польщею На Волині відкриють пункт пропуску на кордоні з Польщею
13 вересень, 2021, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Героя Володимира Лепу з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 17:15
 0
Українські політв'язні не отримують належної медичної допомоги в тюрмах РФ
Сьогодні, 17:00
 0
Приміські та міжміські автобуси мають рухатися до АС, а не їздити центральними вулицями Луцька, – Поліщук
Сьогодні, 16:45
 0
У Луцьку виступили проти одностатевих партнерств
Сьогодні, 16:29
 0
На Волині збудують новий українсько-польський пункт пропуску
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8