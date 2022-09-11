На Волині збудують новий українсько-польський пункт пропуску





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«Відкриття пункту пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху «Адамчуки – Збереже» сприятиме розвантаженню решти переходів, зокрема щодо пропуску осіб та легкових автомобілів», - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна і Польща планують побудувати новий пункт пропуску «Адамчуки – Збереже» на кордоні у Волинській області.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.«Відкриття пункту пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху «Адамчуки – Збереже» сприятиме розвантаженню решти переходів, зокрема щодо пропуску осіб та легкових автомобілів», - йдеться в повідомленні.

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